500 страниц про сны Сибири: каталог уникальной выставки представили во Владивостоке

Posted 10 сентября, 04:28
Published 10 сентября, 04:28
Modified 10 сентября, 04:30
Updated 10 сентября, 04:30
А на днях в общественном пространстве Третьяковской галереи в краевом центре прошла — тепло и почти по-домашнему, как отзывались участники — презентация каталога «Сны Сибири. Вторая книга. Сибирь и Дальний Восток в археологии и современном искусстве» (0+).
Как рассказали организаторы, это уже второе, обновлённое издание каталога — в него были включены экспонаты выставок во Владивостоке и Красноярске, а также раздел современного искусства с работами художников Сибири.
В презентации приняли участие председатель Попечительского совета фонда «Таволга» Марина Бондарева, куратор выставки, археолог, кандидат исторических наук Василий Новиков, научный куратор выставки и автор каталога Николай Смирнов и директор фонда развития науки и культуры «Таволга» Анастасия Руденко.
— Это не просто альбом или книга, это невероятное сочетание — 500 страниц отличного текста и фотографий, которые будут интересны профессионалам и любителям археологии, истории и искусства, — отметили в музее имени Арсеньева.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в рамках выставки проходит серия лекций — и финальная состоится на этой неделе.