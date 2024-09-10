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Posted 10 сентября, 04:28

Published 10 сентября, 04:28

Modified 10 сентября, 04:30

Updated 10 сентября, 04:30

Во Владивостоке выпущен каталог выставки «Сны Сибири» (0+)

500 страниц про сны Сибири: каталог уникальной выставки представили во Владивостоке

10 сентября 2024, 04:28
Фото: Жанна Беляева. Пресс-служба музея имени Арсеньева

Во Владивостоке выпущен каталог выставки «Сны Сибири» (0+)

Сюжет
Выставка
Уникальная выставка «Сны Сибири» (0+), которую фонд «Таволга» представил еще весной во Владивостоке, работает в залах Объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева до начала октября. У жителей и гостей столицы ДФО есть шанс увидеть невероятные экспонаты.

А на днях в общественном пространстве Третьяковской галереи в краевом центре прошла — тепло и почти по-домашнему, как отзывались участники — презентация каталога «Сны Сибири. Вторая книга. Сибирь и Дальний Восток в археологии и современном искусстве» (0+).

Как рассказали организаторы, это уже второе, обновлённое издание каталога — в него были включены экспонаты выставок во Владивостоке и Красноярске, а также раздел современного искусства с работами художников Сибири.

В презентации приняли участие председатель Попечительского совета фонда «Таволга» Марина Бондарева, куратор выставки, археолог, кандидат исторических наук Василий Новиков, научный куратор выставки и автор каталога Николай Смирнов и директор фонда развития науки и культуры «Таволга» Анастасия Руденко.

Фото: Жанна Беляева. Пресс-служба музея имени Арсеньева
— Это не просто альбом или книга, это невероятное сочетание — 500 страниц отличного текста и фотографий, которые будут интересны профессионалам и любителям археологии, истории и искусства, — отметили в музее имени Арсеньева.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в рамках выставки проходит серия лекций — и финальная состоится на этой неделе.

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Выставки#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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