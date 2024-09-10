Чудовищная авария с летальным исходом случилась ночью во Владивостоке — видео

Posted 10 сентября, 01:21
Published 10 сентября, 01:21
Modified 10 сентября, 01:23
Updated 10 сентября, 01:23
Сотрудники полиции во Владивостоке расследуют аварию, которая случилась на проспекте 100-летия.
В ночь на 10 сентября в районе дома № 159 «Б» произошло ДТП с жуткими последствиями. Водитель Toyota Corona получил травмы, несовместимые с жизнью.
По предварительной информации, водитель Toyota Corona не справился с управлением и врезался в столб, когда двигался в направлении центра города.
Водитель скончался на месте происшествия, а трое пассажиров получили травмы.
Полиция выясняет подробности. Назначены дополнительные экспертизы для определения обстоятельств случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на трассе в Приморье.