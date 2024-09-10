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Posted 10 сентября, 01:21

Published 10 сентября, 01:21

Modified 10 сентября, 01:23

Updated 10 сентября, 01:23

Смертельное ДТП с пострадавшими случилось ночью во Владивостоке

Чудовищная авария с летальным исходом случилась ночью во Владивостоке — видео

10 сентября 2024, 01:21
Фото: novosti_25rf

Смертельное ДТП с пострадавшими случилось ночью во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Полиция во Владивостоке расследует аварию на проспекте 100-летия. Машина влетела в столб, погиб водитель и пострадали пассажиры.

Сотрудники полиции во Владивостоке расследуют аварию, которая случилась на проспекте 100-летия.

В ночь на 10 сентября в районе дома № 159 «Б» произошло ДТП с жуткими последствиями. Водитель Toyota Corona получил травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительной информации, водитель Toyota Corona не справился с управлением и врезался в столб, когда двигался в направлении центра города.

Видео: novosti_25rf.

Водитель скончался на месте происшествия, а трое пассажиров получили травмы.

Полиция выясняет подробности. Назначены дополнительные экспертизы для определения обстоятельств случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на трассе в Приморье.

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