Демешин в ходе предвыборной кампании открыто говорил о проблемах региона — эксперт

Posted 10 сентября, 07:08
Published 10 сентября, 07:08
Modified 10 сентября, 07:10
Updated 10 сентября, 07:10
Как отметил эксперт, Хабаровский край — непростой регион в политическом смысле. Это обусловлено серьёзным кризисом власти в недавнем бэкгаунде, усталостью населения от выборов и рядом других факторов. Тем не менее кампанию по выборам губернатора в Хабаровском крае, по мнению политолога, в этот раз можно назвать одной из самых ярких в стране.
— Эта избирательная кампания стала первой для Дмитрия Демешина как публичного политика, и было отчётливо видно, что он максимально полно и ответственно вложился в неё, при этом не уходя в пиар и ни на день не переставая заниматься реальной работой. Особо стоит отметить, что Демешин в ходе кампании не строил потемкинские деревни, он честно и открыто говорил о проблемах, вскрывал болевые точки и, что самое важное, не ограничивался при этом словами, а предпринимал и продолжает предпринимать реальные действия, чтобы эти проблемы решить. И за тот короткий период, что Демешин находится во главе региона, жители края успели увидеть результат. В том числе результат, который измеряется количеством привлечённых в регион денег. Открытость, честность, эффективность и стали определяющими факторами для оказанного ему на выборах доверия. Рекордный 81 процент голосов «за» — закономерный результат, — считает Павел Наливайко.
Политолог отметил также и высокий уровень организации избирательного процесса. В Хабаровском крае за ходом голосования следило больше 2 тысяч общественных наблюдателей. На каждом избирательном участке велись видеонаблюдение и видеофиксация.
— Всё это обеспечило абсолютную открытость и прозрачность процедуры и сразу сняло все вопросы по поводу легитимности выборов. Остаётся лишь констатировать, что в Хабаровском крае губернаторские выборы прошли без каких-либо нарушений, при минимальном количестве жалоб и завершились уверенной победой Дмитрия Демешина, — подчеркнул эксперт.