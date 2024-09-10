Демешин в ходе предвыборной кампании открыто говорил о проблемах региона — эксперт

Как отметил эксперт, Хабаровский край — непростой регион в политическом смысле. Это обусловлено серьёзным кризисом власти в недавнем бэкгаунде, усталостью населения от выборов и рядом других факторов. Тем не менее кампанию по выборам губернатора в Хабаровском крае, по мнению политолога, в этот раз можно назвать одной из самых ярких в стране.