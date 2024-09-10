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Posted 10 сентября, 07:08

Published 10 сентября, 07:08

Modified 10 сентября, 07:10

Updated 10 сентября, 07:10

Демешин в ходе предвыборной кампании открыто говорил о проблемах региона — эксперт

Демешин в ходе предвыборной кампании открыто говорил о проблемах региона — эксперт

10 сентября 2024, 07:08
Фото: Правительство Хабаровского края
Кампания по выборам главы Хабаровского края, по мнению экспертного сообщества, стала одной из наиболее заметных и интересных губернаторских кампаний, прошедших в России в этом году. Своей оценкой прошедших в регионе выборов поделился политолог Павел Наливайко.

Как отметил эксперт, Хабаровский край — непростой регион в политическом смысле. Это обусловлено серьёзным кризисом власти в недавнем бэкгаунде, усталостью населения от выборов и рядом других факторов. Тем не менее кампанию по выборам губернатора в Хабаровском крае, по мнению политолога, в этот раз можно назвать одной из самых ярких в стране.

— Эта избирательная кампания стала первой для Дмитрия Демешина как публичного политика, и было отчётливо видно, что он максимально полно и ответственно вложился в неё, при этом не уходя в пиар и ни на день не переставая заниматься реальной работой. Особо стоит отметить, что Демешин в ходе кампании не строил потемкинские деревни, он честно и открыто говорил о проблемах, вскрывал болевые точки и, что самое важное, не ограничивался при этом словами, а предпринимал и продолжает предпринимать реальные действия, чтобы эти проблемы решить. И за тот короткий период, что Демешин находится во главе региона, жители края успели увидеть результат. В том числе результат, который измеряется количеством привлечённых в регион денег. Открытость, честность, эффективность и стали определяющими факторами для оказанного ему на выборах доверия. Рекордный 81 процент голосов «за» — закономерный результат, — считает Павел Наливайко.

Политолог отметил также и высокий уровень организации избирательного процесса. В Хабаровском крае за ходом голосования следило больше 2 тысяч общественных наблюдателей. На каждом избирательном участке велись видеонаблюдение и видеофиксация.

— Всё это обеспечило абсолютную открытость и прозрачность процедуры и сразу сняло все вопросы по поводу легитимности выборов. Остаётся лишь констатировать, что в Хабаровском крае губернаторские выборы прошли без каких-либо нарушений, при минимальном количестве жалоб и завершились уверенной победой Дмитрия Демешина, — подчеркнул эксперт.
#Хабаровский край
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