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Posted 10 сентября, 01:23

Published 10 сентября, 01:23

Modified 10 сентября, 01:25

Updated 10 сентября, 01:25

Сильные дожди ударили по территориям Приморского края

Дороги совсем не видно: мощный ливень начался в Приморье — видео

10 сентября 2024, 01:23
Фото: 1MI

Сильные дожди ударили по территориям Приморского края

Сюжет
Дорога
Синоптики предупреждали, что интенсивные осадки ожидаются в Приморье. Непогода не заставила себя долго ждать. Автомобилист поделился тяжелой обстановкой на федеральной трассе.

Осадки, которые прогнозировали синоптики, нагрянули в регион, сообщает портал «Маглипогода». Хмурое небо начало «выливать» на край огромную порцию воды.

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Дождь стеной полил в разных уголках Приморья, в частности в Михайловском районе. Автомобилист поделился обстановкой на дороге, — трассы не видно из-за мощнейшего ливня. Не спасают даже активно работающие дворники.

Видео: maglipogoda_kanal.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда в Приморском крае прекратятся дожди и наступит солнечная погода.

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