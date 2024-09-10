Дороги совсем не видно: мощный ливень начался в Приморье — видео

Posted 10 сентября, 01:23
Published 10 сентября, 01:23
Modified 10 сентября, 01:25
Updated 10 сентября, 01:25
Осадки, которые прогнозировали синоптики, нагрянули в регион, сообщает портал «Маглипогода». Хмурое небо начало «выливать» на край огромную порцию воды.
Дождь стеной полил в разных уголках Приморья, в частности в Михайловском районе. Автомобилист поделился обстановкой на дороге, — трассы не видно из-за мощнейшего ливня. Не спасают даже активно работающие дворники.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда в Приморском крае прекратятся дожди и наступит солнечная погода.