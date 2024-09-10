Константин Шестаков: во Владивостоке активно развивается проект легкого метро

Posted 9 сентября, 22:00
Published 9 сентября, 22:00
Modified 9 сентября, 22:00
Updated 9 сентября, 22:00
Мэр Владивостока отметил, что проект легкого метро находится в активной стадии реализации.
«Мы недавно завершили формирование земельных участков под перехватывающие парковки. Определили на всем протяжении. Кроме центральной части у нас осталась только улица Пограничная и Казанский храм», — сказал Константин Шестаков.
Он подчеркнул, что администрация города постарается создать сеть парковок таким образом, чтобы при наличии билета на электричку была либо скидка, либо бесплатная постановка автомобиля. Шестаков также отметил, что значительную часть работ по проекту выполняют РЖД.
По словам мэра, запрос на эксплуатацию наземного метро в городе определенно есть. «Мы наблюдаем за динамикой использования пригородных электропоездов или городской электрички. Динамика использования этой электрички очень хорошая», — добавил Шестаков.
Глава города также рассказал о планах по увеличению такта движения, добавлению количества подвижного состава и станций. Он подчеркнул, что перехватывающие парковки будут современными, со шлагбаумами и системой видеонаблюдения.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии транспортной инфраструктуры города, реализации мастер-плана и других важных проектах, читайте на сайте «Восток-Медиа».