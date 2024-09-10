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Posted 10 сентября, 03:30

Published 10 сентября, 03:30

Modified 10 сентября, 03:32

Updated 10 сентября, 03:32

Дожди льют в разных районах Приморского края

Ливень поутих, но дожди продолжаются на северо-западе Приморья — видео

10 сентября 2024, 03:30
Фото: vostokmedia.com

Дожди льют в разных районах Приморского края

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Погода
Жители Приморского края делятся кадрами с погодной обстановкой в регионе. «Мокрое» настроение у природы сохраняется до сих пор.

В Лесозаводске интенсивные осадки сохраняются. Дождь залил улицы. Атмосфера за окном достаточно осенняя. К слову, местная жительница отметила, что основная «порция» уже вылилась в городе. Тем не менее, интенсивность осадков не сокращается, судя по видео, которое прислали очевидцы.

Видео: vostokmedia.com.

Не исключено, что синоптическая ситуация не поменяется вплоть до вечера. Горожане просто переживают «нелетную» погоду.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда же солнышко вернется в Приморский край.

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