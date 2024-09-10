Ливень поутих, но дожди продолжаются на северо-западе Приморья — видео

Posted 10 сентября, 03:30
Published 10 сентября, 03:30
Modified 10 сентября, 03:32
Updated 10 сентября, 03:32
В Лесозаводске интенсивные осадки сохраняются. Дождь залил улицы. Атмосфера за окном достаточно осенняя. К слову, местная жительница отметила, что основная «порция» уже вылилась в городе. Тем не менее, интенсивность осадков не сокращается, судя по видео, которое прислали очевидцы.
Не исключено, что синоптическая ситуация не поменяется вплоть до вечера. Горожане просто переживают «нелетную» погоду.