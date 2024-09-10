Максим Иванов: Нам оказано огромное доверие, не оправдать которого мы не имеем права

Posted 10 сентября, 05:08
Published 10 сентября, 05:08
Modified 10 сентября, 05:10
Updated 10 сентября, 05:10
Секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Максим Иванов прокомментировал итоги прошедших в регионе выборов.
— В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас в этой кампании. Эта поддержка вдохновляла нас и очень сильно мотивировала. В то же время хочется поблагодарить и тех, кто выступал с конструктивной критикой. Это тоже полезно, так как помогает вовремя обнаруживать ошибки, и вовремя их исправлять. Как бы то ни было, мы, как партия, чувствуем свою ответственность перед всеми жителями Хабаровского края. Нам оказано огромное доверие, не оправдать которого мы не имеем права, — заявил Максим Иванов.
Лидер хабаровских единороссов отметил также, что региональное отделение партии продолжит работу с наказами избирателей и будет вести её в тесном взаимодействии с правительством Хабаровского края.
— Поэтому в наших ближайших планах — ещё раз проанализировать все наказы, полученные в ходе этой кампании, найти решения и постараться максимально выполнить всё, что попросили люди. Если говорить об ответственности, то мы несём её, как перед жителями края, так и перед главой края Дмитрием Викторовичем Демешиным, с которым мы шли на выборы в одной команде. Думаю, что именно в тесной связке с правительством края, в чётко выстроенной вертикали власти мы сможем выполнить все наказы жителей, — подчеркнул секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия».
Отметим, что Дмитрий Демешин с первых дней работы в качестве главы Хабаровского края дал понять, что он — представитель команды Президента, и, как отмечают эксперты, вполне логично, что на выборы он пошёл именно от «Единой России», которая является партией Президента РФ.