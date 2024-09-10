Максим Иванов: Нам оказано огромное доверие, не оправдать которого мы не имеем права

Отметим, что Дмитрий Демешин с первых дней работы в качестве главы Хабаровского края дал понять, что он — представитель команды Президента, и, как отмечают эксперты, вполне логично, что на выборы он пошёл именно от «Единой России», которая является партией Президента РФ.