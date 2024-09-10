vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября, 05:08

Published 10 сентября, 05:08

Modified 10 сентября, 05:10

Updated 10 сентября, 05:10

Максим Иванов: Нам оказано огромное доверие, не оправдать которого мы не имеем права

Максим Иванов: Нам оказано огромное доверие, не оправдать которого мы не имеем права

10 сентября 2024, 05:08
Фото: Телеграм-канал «ТутНуженИванов»
Прошедшие в Хабаровском крае выборы стали триумфальными для «Единой России». Главный результат — победа на губернаторских выборах выдвинутого партией кандидата Дмитрия Демешина. Кроме того, единороссы взяли большинство мандатов на выборах в Законодательную Думу региона.

Секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Максим Иванов прокомментировал итоги прошедших в регионе выборов.

— В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас в этой кампании. Эта поддержка вдохновляла нас и очень сильно мотивировала. В то же время хочется поблагодарить и тех, кто выступал с конструктивной критикой. Это тоже полезно, так как помогает вовремя обнаруживать ошибки, и вовремя их исправлять. Как бы то ни было, мы, как партия, чувствуем свою ответственность перед всеми жителями Хабаровского края. Нам оказано огромное доверие, не оправдать которого мы не имеем права, — заявил Максим Иванов.

Лидер хабаровских единороссов отметил также, что региональное отделение партии продолжит работу с наказами избирателей и будет вести её в тесном взаимодействии с правительством Хабаровского края.

— Поэтому в наших ближайших планах — ещё раз проанализировать все наказы, полученные в ходе этой кампании, найти решения и постараться максимально выполнить всё, что попросили люди. Если говорить об ответственности, то мы несём её, как перед жителями края, так и перед главой края Дмитрием Викторовичем Демешиным, с которым мы шли на выборы в одной команде. Думаю, что именно в тесной связке с правительством края, в чётко выстроенной вертикали власти мы сможем выполнить все наказы жителей, — подчеркнул секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия».

Отметим, что Дмитрий Демешин с первых дней работы в качестве главы Хабаровского края дал понять, что он — представитель команды Президента, и, как отмечают эксперты, вполне логично, что на выборы он пошёл именно от «Единой России», которая является партией Президента РФ.

#Хабаровский край
Подпишитесь
Популярное