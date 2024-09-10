Мошенник заработал 1,5 млн рублей на автоподставах во Владивостоке, но попался

Мошенник также пытался получить дополнительные 130 тысяч рублей, однако не смог сделать это по независящим от него обстоятельствам. В рамках уголовного дела правоохранительные органы наложили арест на девять транспортных средств общей стоимостью более 5 миллионов рублей, а также на 130 тысяч рублей наличными.