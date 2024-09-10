Мошенник заработал 1,5 млн рублей на автоподставах во Владивостоке, но попался

Posted 10 сентября, 08:08
Published 10 сентября, 08:08
Modified 10 сентября, 08:09
Updated 10 сентября, 08:09
Согласно материалам дела, обвиняемый намеренно провоцировал дорожно-транспортные происшествия, выступая в роли пострадавшей стороны. В результате его действий страховые компании выплачивают ему значительные суммы, которые он использовал для личного обогащения.
Мошенник также пытался получить дополнительные 130 тысяч рублей, однако не смог сделать это по независящим от него обстоятельствам. В рамках уголовного дела правоохранительные органы наложили арест на девять транспортных средств общей стоимостью более 5 миллионов рублей, а также на 130 тысяч рублей наличными.
На данный момент в ходе предварительного расследования мужчина частично возместил ущерб в размере 1 миллиона рублей, однако этого недостаточно для полного погашения причиненного вреда.