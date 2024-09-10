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Posted 10 сентября, 07:55

Published 10 сентября, 07:55

Modified 10 сентября, 07:57

Updated 10 сентября, 07:57

Выжила после падения с 15-метровой высоты жительница Приморского края

Не дышала 7 дней: девушка упала с 15-метровой высоты в Приморье

10 сентября 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney

Выжила после падения с 15-метровой высоты жительница Приморского края

Сюжет
Больница
Женщина осталась жива после того, как сорвалась с 15-метровой высоты в Находкинском округе. Пострадавшая провела неделю на ИВЛ и перенесла три операции.

Жительница Приморья упала с пятнадцатиметровой высоты, сообщает telegram-канал Находкинской городской больницы. Пациентка перенесла три операции и неделю в реанимационном отделении.

Женщину со множественными переломами ребер, ушибом головного мозга и с подозрениями на внутреннее кровотечение доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Врачи экстренно прооперировали пострадавшую, — хирург ушил повреждения внутренних органов и остановил кровопотерю.

Затем больная провела семь дней на ИВЛ, у нее сохранилось только одно легкое. Медики сделали еще две операции, чтобы восстановить самостоятельное дыхание девушки.

Через месяц после инцидента пациентка отправилась домой.

«Ближайшие шесть месяцев ей предстоит носить специальный корсет для поддержания реберного каркаса. Женщина чувствует себя хорошо и благодарит врачей больницы за квалифицированную помощь», — отметили сотрудники больницы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье у пациентки с дерматитом случайно обнаружили рак почки.

Неожиданный диагноз: девушку с дерматитом пришлось спасать от рака почки в Приморье
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