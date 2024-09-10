Онколог Глумов рассказал, что копчености могут спровоцировать рак толстой кишки

Онколог подчеркнул, что речь идет о продуктах естественного копчения, в которых содержится большое количество канцерогенов. Он добавил, что жалобы на то, что в пищевой промышленности продукты, для придания им вкуса копчения, обрабатывают жидким дымом, напрасны. Он был разработан учеными именно для того, чтобы снизить влияние канцерогенов на человека.