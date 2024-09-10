Осенний призыв 2024 в Приморье: сроки, условия, возраст призыва и категории годности

Posted 10 сентября, 02:10
Published 10 сентября, 02:10
Modified 10 сентября, 02:10
Updated 10 сентября, 02:10
С каждым годом призыв на военную службу становится все сложнее: вводятся новые виды повесток, меняется возрастной ценз и т. д. В 2024 же изменилось многое, поэтому вопрос о том, как будет проходить этот осенний призыв, очень актуален среди молодых людей, подлежащих призыву на военную службу. В материале «Восток-Медиа» рассмотрим основные моменты, связанные с осенним призывом: сроки, условия, возраст, категории годности и кто освобождается от службы
Осенний призыв 2024 года стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Традиционно, призыв проводятся дважды в год — весной и осенью, но для некоторых категорий граждан сроки могут отличаться.
Так, жители Крайнего Севера идут на службу на месяц позже — с 1 ноября, педагогические работники призываются только весной, а жители сельской местности, занятые на посевной или уборочной кампаниях, призываются только осенью, начиная с 15 октября.
С 1 января 2024 года вступил в силу закон, изменяющий возрастной диапазон для призывников.
Теперь на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.
Ранее отслужить в армии могли мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Молодые люди, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года, больше не попадают под призыв в 2024 году.
Срок службы в армии занимает 12 месяцев. В течение этого времени призывник имеет право на одну недельную увольнительную и отпуск до 10 суток при отсутствии дисциплинарных нарушений. Во время службы солдаты осваивают определенные военные специальности и проходят практическую подготовку.
Перед отправкой на службу каждый призывник проходит медицинскую комиссию, включающую консультации у различных специалистов: терапевта, окулиста, психиатра, хирурга, отоларинголога, стоматолога и невролога. На основании их заключений определяется категория годности призывника.
Существуют следующие категории годности:
Мужчины, имеющие категории здоровья «А» и «Б», подпадают под осенний призыв 2024 года.
Есть несколько категорий граждан, которые по закону освобождаются от призыва. Это:
Некоторые категории граждан имеют право на освобождение от службы, но могут пойти служить по собственному желанию. Сюда относятся:
В 2024 году в России впервые будет организован призыв с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Такое поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным. Система, включающая электронные повестки, значительно повысит эффективность и прозрачность процесса призыва.
В реестр воинского учета войдут различные категории информации:
Граждане, подлежащие призыву, смогут проверять сведения о себе через личный кабинет на портале «Госуслуги».
С введением электронных повесток уклониться от их получения станет практически невозможно. Повестка будет считаться врученной спустя неделю со дня ее размещения в реестре. Уведомление об этом появится в личном кабинете призывника на «Госуслугах». При этом бумажные повестки по-прежнему будут отправляться заказными письмами.
После получения повестки призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 суток. В течение данного периода ему будет запрещен выезд за границу. Ограничения снимаются после явки в военкомат.
В случае неявки в военкомат в течение 20 суток без уважительной причины, призывник получит уведомление об ограничительных мерах в свой личный кабинет на «Госуслугах». Также ему грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Дополнительно могут быть введены следующие ограничения:
Уклонистам также могут грозить более серьезные последствия в виде уголовной ответственности по статье 328 УК РФ. Возможные наказания включают штраф до 200 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы.
Осенний призыв 2024 года в Приморье станет важным этапом в переходе к более современному и эффективному процессу военского учета. Нововведения с использованием электронных повесток и единого реестра облегчат взаимодействие призывников с военкоматами и повысят прозрачность процедуры. Призывникам следует внимательно отнестись к своим обязанностям, чтобы избежать штрафов и ограничений, и своевременно выполнять требования военкомата.