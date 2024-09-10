Осенний призыв 2024 в Приморье: сроки, условия, возраст призыва и категории годности

С каждым годом призыв на военную службу становится все сложнее: вводятся новые виды повесток, меняется возрастной ценз и т. д. В 2024 же изменилось многое, поэтому вопрос о том, как будет проходить этот осенний призыв, очень актуален среди молодых людей, подлежащих призыву на военную службу. В материале «Восток-Медиа» рассмотрим основные моменты, связанные с осенним призывом: сроки, условия, возраст, категории годности и кто освобождается от службы