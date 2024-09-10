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Posted 10 сентября, 02:10

Published 10 сентября, 02:10

Modified 10 сентября, 02:10

Updated 10 сентября, 02:10

Осенний призыв 2024 в Приморье: сроки, условия, возраст призыва и категории годности

Осенний призыв 2024 в Приморье: сроки, условия, возраст призыва и категории годности

10 сентября 2024, 02:10
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Армия
Осенний призыв является важным этапом военной службы для многих молодых мужчин в России, включая жителей Приморья. В этом году он пройдет по традиционному графику, но с некоторыми изменениями в возрастных рамках и условиях. Подробнее читайте в материале «Восток-Медиа».

С каждым годом призыв на военную службу становится все сложнее: вводятся новые виды повесток, меняется возрастной ценз и т. д. В 2024 же изменилось многое, поэтому вопрос о том, как будет проходить этот осенний призыв, очень актуален среди молодых людей, подлежащих призыву на военную службу. В материале «Восток-Медиа» рассмотрим основные моменты, связанные с осенним призывом: сроки, условия, возраст, категории годности и кто освобождается от службы

Сроки осеннего призыва

Фото: Изображение Midjourney

Осенний призыв 2024 года стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Традиционно, призыв проводятся дважды в год — весной и осенью, но для некоторых категорий граждан сроки могут отличаться.

Так, жители Крайнего Севера идут на службу на месяц позже — с 1 ноября, педагогические работники призываются только весной, а жители сельской местности, занятые на посевной или уборочной кампаниях, призываются только осенью, начиная с 15 октября.

Возраст призывников (До какого возраста призывают в армию?)

С 1 января 2024 года вступил в силу закон, изменяющий возрастной диапазон для призывников.

Теперь на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее отслужить в армии могли мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Молодые люди, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года, больше не попадают под призыв в 2024 году.

Условия службы и категории годности

Фото: Изображение Midjourney

Продолжительность службы в армии

Срок службы в армии занимает 12 месяцев. В течение этого времени призывник имеет право на одну недельную увольнительную и отпуск до 10 суток при отсутствии дисциплинарных нарушений. Во время службы солдаты осваивают определенные военные специальности и проходят практическую подготовку.

Прохождение медицинской комиссии

Перед отправкой на службу каждый призывник проходит медицинскую комиссию, включающую консультации у различных специалистов: терапевта, окулиста, психиатра, хирурга, отоларинголога, стоматолога и невролога. На основании их заключений определяется категория годности призывника.

Категории годности

Существуют следующие категории годности:

  • Категория «А»: полноценно здоров, годен для всех родов войск.
  • Категория «Б»: имеются небольшие медицинские ограничения, годен для некоторых родов войск.
  • Категория «В»: серьезные медицинские проблемы, годен для службы только в военное время.
  • Категория «Г»: временно не годен, отсрочка на 6 или 12 месяцев.
  • Категория «Д»: полностью не годен даже в военное время.

Мужчины, имеющие категории здоровья «А» и «Б», подпадают под осенний призыв 2024 года.

Кто освобождается от службы в армии

Есть несколько категорий граждан, которые по закону освобождаются от призыва. Это:

  • Те, кто уже прошел или проходит военную службу в России или в другой стране (при наличии международного соглашения РФ);
  • Те, кто прошел или проходит альтернативную гражданскую службу (АГС);
  • Мужчины, отбывающие наказание (исправительные работы или арест);
  • Граждане с непогашенной или неснятой судимостью;
  • Лица, находящиеся под следствием.

Некоторые категории граждан имеют право на освобождение от службы, но могут пойти служить по собственному желанию. Сюда относятся:

  • Обладатели ученой степени;
  • Сыновья и родные братья погибших при исполнении служебных обязанностей;
  • Сыновья и родные братья россиян, погибших от увечий или болезней, полученных во время службы.

Новый формат призыва — электронные повести

Фото: 1MI

В 2024 году в России впервые будет организован призыв с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Такое поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным. Система, включающая электронные повестки, значительно повысит эффективность и прозрачность процесса призыва.

Комплексный реестр данных

В реестр воинского учета войдут различные категории информации:

  • Паспортные данные;
  • Сведения о здоровье;
  • Отсрочки от призыва;
  • Электронные повестки;
  • Явки и неявки в военкоматы;
  • Жалобы и данные по обжалованию решений.

Граждане, подлежащие призыву, смогут проверять сведения о себе через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Электронные повестки и презумпция получения

С введением электронных повесток уклониться от их получения станет практически невозможно. Повестка будет считаться врученной спустя неделю со дня ее размещения в реестре. Уведомление об этом появится в личном кабинете призывника на «Госуслугах». При этом бумажные повестки по-прежнему будут отправляться заказными письмами.

Обязанности призывника

После получения повестки призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 суток. В течение данного периода ему будет запрещен выезд за границу. Ограничения снимаются после явки в военкомат.

Штрафы и санкции за неявку в военкомат

В случае неявки в военкомат в течение 20 суток без уважительной причины, призывник получит уведомление об ограничительных мерах в свой личный кабинет на «Госуслугах». Также ему грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Дополнительно могут быть введены следующие ограничения:

  • Приостановка госрегистрации прав на недвижимость или кадастровый учет;
  • Отказ в выдаче кредитов и займов;
  • Отказ в регистрации ИП или самозанятого;
  • Запрет управлять автомобилем и получать водительские права.

Уголовная ответственность

Уклонистам также могут грозить более серьезные последствия в виде уголовной ответственности по статье 328 УК РФ. Возможные наказания включают штраф до 200 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы.

Осенний призыв 2024 года в Приморье станет важным этапом в переходе к более современному и эффективному процессу военского учета. Нововведения с использованием электронных повесток и единого реестра облегчат взаимодействие призывников с военкоматами и повысят прозрачность процедуры. Призывникам следует внимательно отнестись к своим обязанностям, чтобы избежать штрафов и ограничений, и своевременно выполнять требования военкомата.

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