Редкое событие: необычный ребенок родился в многодетной семье во Владивостоке

Posted 9 сентября, 23:56
Published 9 сентября, 23:56
Modified 9 сентября, 23:58
Updated 9 сентября, 23:58
В третьем роддоме дальневосточной столицы родилась девочка весом 5 230 граммов и ростом 59 сантиметров, сообщает telegram-канал медучреждения. Ребенок появился на свет путем кесарева сечения.
«Мы заранее знали, что малышка будет крупной, пациентка поступила к нам на плановую госпитализацию поэтому все были готовы к встрече с малышом. Родила женщина путем кесарева сечения, без осложнений», — рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории заведующая акушерским обсервационным отделением Наталья Король.
Важно отметить, что «гигантенок» стала четвертым ребенком в многодетной семье. Мама и кроха благополучно выписаны, они уже находятся в кругу родных людей.
К слову, в данном роддоме это уже второй младенец с богатырским весом. В марте малыш с весом 5 380 граммов осчастливил одну из приморских семей.
Ранее «Восток-Медиа» писало об уникальной четверни, которая появилась на свет в Приморском перинатальном центре.