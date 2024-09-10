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Posted 9 сентября, 23:56

Published 9 сентября, 23:56

Modified 9 сентября, 23:58

Updated 9 сентября, 23:58

Малыш-гигант появился на свет в Приморском крае

Редкое событие: необычный ребенок родился в многодетной семье во Владивостоке

9 сентября 2024, 23:56
Фото: roddom3ru

Малыш-гигант появился на свет в Приморском крае

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Дети
Настоящая богатырша осчастливила пару в Приморье. Кроха с солидным весом стала четвертым ребенком в большой семье.

В третьем роддоме дальневосточной столицы родилась девочка весом 5 230 граммов и ростом 59 сантиметров, сообщает telegram-канал медучреждения. Ребенок появился на свет путем кесарева сечения.

«Мы заранее знали, что малышка будет крупной, пациентка поступила к нам на плановую госпитализацию поэтому все были готовы к встрече с малышом. Родила женщина путем кесарева сечения, без осложнений», — рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории заведующая акушерским обсервационным отделением Наталья Король.

Важно отметить, что «гигантенок» стала четвертым ребенком в многодетной семье. Мама и кроха благополучно выписаны, они уже находятся в кругу родных людей.

К слову, в данном роддоме это уже второй младенец с богатырским весом. В марте малыш с весом 5 380 граммов осчастливил одну из приморских семей.

Ранее «Восток-Медиа» писало об уникальной четверни, которая появилась на свет в Приморском перинатальном центре.

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