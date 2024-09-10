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Posted 10 сентября 2024, 03:16

Published 10 сентября 2024, 03:16

Modified 10 сентября 2024, 03:18

Updated 10 сентября 2024, 03:18

Серьёзный затор образовался из-за аварии с большегрузом в Приморье

Снес машины и перекрыл дорогу: пробка собралась из-за грузовика в Находке — фото

10 сентября 2024, 03:16
Фото: 1MI.

Серьёзный затор образовался из-за аварии с большегрузом в Приморье

Сюжет
Полиция
Два автомобиля пострадали в аварии с самосвалом в Находке. Грузовик блокировал дорогу на Американском перевале, собралась серьезная пробка.

Грузовик столкнулся с двумя машинами в Находке

На трассе в районе Американского перевала серьезное дорожно-транспортное происшествие, проезжая часть полностью перекрыта. По словам очевидцев, самосвал протаранил два авто.

Полицейские уже на месте происшествия и занимаются урегулированием ситуации. Автомобилистам советуют выбрать другой маршрут. Объезд есть, но далеко — через Партизанск.

О пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на трассе в Надеждинском районе Приморья.

Один на боку, второй в кювете: серьезная авария на трассе в Приморье — фото
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