Снес машины и перекрыл дорогу: пробка собралась из-за грузовика в Находке — фото

Posted 10 сентября, 03:16
Published 10 сентября, 03:16
Modified 10 сентября, 03:18
Updated 10 сентября, 03:18
Грузовик столкнулся с двумя машинами в Находке
На трассе в районе Американского перевала серьезное дорожно-транспортное происшествие, проезжая часть полностью перекрыта. По словам очевидцев, самосвал протаранил два авто.
Полицейские уже на месте происшествия и занимаются урегулированием ситуации. Автомобилистам советуют выбрать другой маршрут. Объезд есть, но далеко — через Партизанск.
О пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на трассе в Надеждинском районе Приморья.