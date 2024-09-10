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Posted 10 сентября, 06:48

Published 10 сентября, 06:48

Modified 10 сентября, 06:50

Updated 10 сентября, 06:50

Инцидент с требованием платы за въезд со «скорой» проверяет прокуратура Приморья

Со «скорой» требовали деньги за стоянку во Владивостоке — разбирается прокуратура

10 сентября 2024, 06:48
Фото: 1MI

Инцидент с требованием платы за въезд со «скорой» проверяет прокуратура Приморья

Сюжет
Прокуратура
Прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку по факту требования платы с автомобиля скорой медицинской помощи за проезд на платную парковку торгового центра.

Прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку после того, как в СМИ появилась информация о неприемлемом случае. Сотрудники торгового центра потребовали оплату за проезд на платную парковку для автомобиля скорой помощи.

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства в ситуации, когда нужно обеспечить доступ специальных машин на территорию для оказания неотложной медицинской помощи.

По результатам проверки будут приняты все необходимые меры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилисты пропускали важное авто в центре Владивостока.

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