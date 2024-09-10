Со «скорой» требовали деньги за стоянку во Владивостоке — разбирается прокуратура

Posted 10 сентября, 06:48
Published 10 сентября, 06:48
Modified 10 сентября, 06:50
Updated 10 сентября, 06:50
Прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку после того, как в СМИ появилась информация о неприемлемом случае. Сотрудники торгового центра потребовали оплату за проезд на платную парковку для автомобиля скорой помощи.
Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства в ситуации, когда нужно обеспечить доступ специальных машин на территорию для оказания неотложной медицинской помощи.
По результатам проверки будут приняты все необходимые меры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилисты пропускали важное авто в центре Владивостока.