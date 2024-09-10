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Posted 10 сентября, 00:58

Published 10 сентября, 00:58

Modified 10 сентября, 01:00

Updated 10 сентября, 01:00

Супер-тайфун «Яги» бушует в Азии — в Китае и во Вьетнаме чудовищные разрушения

Супер-тайфун «Яги» бушует в Азии — в Китае и во Вьетнаме чудовищные разрушения

10 сентября 2024, 00:58
Фото: VOV
Сюжет
Сельское хозяйство
Тайфун «Яги» вызвал катастрофические последствия во Вьетнаме и на острове Хайнань: более 59 человек погибли, 229 получили травмы, повалены 167 тысяч деревьев, повреждено 32 тысячи домов, а ущерб оценивается в 26,3 млрд юаней.

Мощный шторм Яги принес серьезные разрушения и бедствие в Азии.

Во Вьетнаме количество погибших в результате тайфуна «Яги» увеличилось до 59 человек, еще 229 человек получили ранения. Большинство людей погибли из-за затоплений и оползней.

Фото: Социальные сети

На севере острова Хайнань, в городском округе Хайкоу, повалено 167 тысяч деревьев, а также повреждено 32 тысячи домов.

Видео: Социальные сети.

Ущерб от урагана в Китае оценивается в 26,3 млрд юаней (334 млрд рублей). Тайфун принес ущерб сельскому хозяйству Хайнаня на сумму 11,9 млрд юаней (151 млрд рублей), причем более половины убытков приходится на рыболовную промышленность. В северном Вьетнаме наводнение уничтожило более 120 тыс гектаров посевов риса и других культур. При этом около 5000 плодовых деревьев пострадали в провинциях Тайбинь, Хынгйен и портовом городе Хайфон.

Видео: Социальные сети.

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