Супер-тайфун «Яги» бушует в Азии — в Китае и во Вьетнаме чудовищные разрушения

Ущерб от урагана в Китае оценивается в 26,3 млрд юаней (334 млрд рублей). Тайфун принес ущерб сельскому хозяйству Хайнаня на сумму 11,9 млрд юаней (151 млрд рублей), причем более половины убытков приходится на рыболовную промышленность. В северном Вьетнаме наводнение уничтожило более 120 тыс гектаров посевов риса и других культур. При этом около 5000 плодовых деревьев пострадали в провинциях Тайбинь, Хынгйен и портовом городе Хайфон.