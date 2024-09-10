Уважение — каждому: семейные правила действуют и на работе

Posted 10 сентября, 04:50
Published 10 сентября, 04:50
Modified 10 сентября, 04:52
Updated 10 сентября, 04:52
Василий Владимирович — заместитель начальника топливно-транспортного цеха, его зона ответственности — приём и хранение угля, обеспечение топливом котлов Читинской ТЭЦ-2, контроль исправности транспорта, который работает на ТЭЦ и прочие хозяйственные работы. Хозяйственная жилка у Василия есть — это подтверждает его жена Светлана, которая тоже работает в «ТГК-14», но на другом участке — она ведущий специалист абонентской группы. Трудится в компании и отец Светланы — Игорь Владимирович Ефимиков — он начальник электрического цеха Читинской ТЭЦ-2.
— Я начинала работать в «ТГК-14» 12 лет назад, была вакансия в расчётно-кассовом центре. Мы общались с посетителями, рассказывая им о тонкостях расчётов и тарифообразования. Можно сказать, сотрудники РКЦ в некотором смысле — лицо компании. Ведь первое впечатление человек, обратившийся за консультацией по теплоснабжению, получает именно здесь. Поэтому важно выслушать его, помочь разобраться в непонятном — тогда и отношение к нам будет положительным, — рассказывает Светлана.
В РКЦ Светлана Мардюк поработала два года — а затем её перевели на должность инженера в группу по работе с дебиторами. Главной задачей этой группы является работа с должниками, а набор методов — стандартный: обзвон, обход, доставление квитанций и убедительные беседы.
— В этой работе необходима целеустремлённость. Мы должны убеждать людей, и к каждому относиться внимательно, приветливо. Нельзя грубить — так ничего не получится. Я и в семье стараюсь наладить между всеми дружеские отношения. У нас три девочки: им 15, 9 и 3 года. Со старшими делаем вместе уроки, младшая дочь недавно пошла в детский сад, — поделилась многодетная мама.
Предупреждать профессиональное выгорание, по словам Светланы Мардюк, отлично помогают корпоративные тренинги, которые «ТГК-14» ежегодно организует для профессионального и личностного роста своих сотрудников.
— У нас очень интересно, «ТГК-14» проводит огромное количество мероприятий, и мы, конечно, стараемся принимать в них участие. Работа может приносить не только материальное, но и моральное удовлетворение, а хорошие отношения в коллективе придают запас оптимизма и спокойствие, — уверена Светлана.
Напомним 2024 указом президента объявлен Годом семьи. «ТГК-14» всегда поддерживала семейные ценности. В компании действует Коллективный договор, в соответствии с социальными гарантиями которого каждому сотруднику предоставляются различные льготы, а семьям с детьми — особое внимание.
Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении /усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
Программа мер поддержки трудового коллектива уже сейчас включает в себя более двадцати социально значимых инициатив. Более пяти из них были внедрены за последние два года. Например, выплата материальной помощи при уходе в ежегодный отпуск, компенсация за тепловую энергию, компенсация платы за обучение в высшем или среднем учебном заведении, компенсация питания рабочим и другие.