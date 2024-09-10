Уважение — каждому: семейные правила действуют и на работе

— Я начинала работать в «ТГК-14» 12 лет назад, была вакансия в расчётно-кассовом центре. Мы общались с посетителями, рассказывая им о тонкостях расчётов и тарифообразования. Можно сказать, сотрудники РКЦ в некотором смысле — лицо компании. Ведь первое впечатление человек, обратившийся за консультацией по теплоснабжению, получает именно здесь. Поэтому важно выслушать его, помочь разобраться в непонятном — тогда и отношение к нам будет положительным, — рассказывает Светлана.