Важный перекресток отремонтируют во Владивостоке до конца года

Posted 10 сентября, 04:59
Published 10 сентября, 04:59
Modified 10 сентября, 05:01
Updated 10 сентября, 05:01
Еще одну дорогу реконструируют в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба городской администрации. Ремонт начался на перекрестке улиц Гоголя, Державина и Аксаковской. Строители проведут целый комплекс работ: вынесут сети, отремонтируют ливневки, изменят геометрию проезжей части и сделают капитальный ремонт дороги, включая тротуары и остановки. Капитальный ремонт планируют завершить до конца года.
«Компания-подрядчик уже приступила к работам. Сейчас идёт демонтаж старого бордюра. До конца года здесь планируется выполнить весь комплекс работ, а также обустроить переходно-скоростные полосы и сделать для удобства жителей и будущих посетителей строящегося музейно-театрального комплекса комфортные тротуары», — прокомментировал Дмитрий Долгий, заместитель главы Владивостока — руководитель городского управления дорог.
Важно отметить, что обновление проезжей части коснется участка от дома №3 на Аксаковской до пересечения с Гоголя. Рабочие благоустроят 167 метров улично-дорожной сети. Еще ремонт запланирован от пересечения Гоголя и Державина до дома №19, участок составит 178 метров дороги. В ходе работ преобразят 275 метров на Аксаковской до Фуникулера. Также частичный ремонт сделают на Гоголя.
«Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с дорожными работами», — отметили в мэрии Владивостока.