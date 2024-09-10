Важный перекресток отремонтируют во Владивостоке до конца года

Важно отметить, что обновление проезжей части коснется участка от дома №3 на Аксаковской до пересечения с Гоголя. Рабочие благоустроят 167 метров улично-дорожной сети. Еще ремонт запланирован от пересечения Гоголя и Державина до дома №19, участок составит 178 метров дороги. В ходе работ преобразят 275 метров на Аксаковской до Фуникулера. Также частичный ремонт сделают на Гоголя.