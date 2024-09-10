«Зарядил» с новой силой: дождь стеной вновь пошел в Приморье — видео

Posted 10 сентября, 04:03
Published 10 сентября, 04:03
Modified 10 сентября, 04:05
Updated 10 сентября, 04:05
Лесозаводск попал «под раздачу» обильных осадков. Ливни сменились дождями, но, как оказалось, ненадолго.
По данным портала «Маглипогода», после обеда осадки вновь набрали обороты. Мощный дождь вновь обрушился на муниципалитет, сообщают в новых медиа.
«В Лесозаводске полил стеной», — написал житель населенного пункта.
«От дождя уже не веет летом», — отметил комментатор в социальных сетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода нанесла удар еще по одному району, — в Спасске-Дальнем «мокрая» обстановка сохраняется с самого утра.