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Posted 10 сентября, 04:03

Published 10 сентября, 04:03

Modified 10 сентября, 04:05

Updated 10 сентября, 04:05

Ливни опять обрушились на Лесозаводск в Приморском крае

«Зарядил» с новой силой: дождь стеной вновь пошел в Приморье — видео

10 сентября 2024, 04:03
Фото: vostokmedia.com

Ливни опять обрушились на Лесозаводск в Приморском крае

Сюжет
Дождь
Жители Приморского края продолжают следить за погодной обстановкой в регионе. Интенсивные осадки то усиливаются, то утихают, сообщают горожане Лесозаводска.

Лесозаводск попал «под раздачу» обильных осадков. Ливни сменились дождями, но, как оказалось, ненадолго.

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По данным портала «Маглипогода», после обеда осадки вновь набрали обороты. Мощный дождь вновь обрушился на муниципалитет, сообщают в новых медиа.

«В Лесозаводске полил стеной», — написал житель населенного пункта.
«От дождя уже не веет летом», — отметил комментатор в социальных сетях.
Видео: maglipogoda_kanal.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода нанесла удар еще по одному району, — в Спасске-Дальнем «мокрая» обстановка сохраняется с самого утра.

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