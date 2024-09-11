А вот такой в дурдоме «Балаганчик»: чем занимаются студенты Владивостока на фестивале

Зато в постановке много музыки, пения, пластики. И нашим студентам приходится непросто — это признает и Акоп Казанчян: «Ребята ведь учатся драматическому искусству, они не в музыкальный театр готовятся. Я сейчас их заставляю делать то, что очень трудно даже на профессиональной музыкальной сцене, для профессиональных музыкантов, танцоров, но они молодцы, они это сделают — вот увидите!».