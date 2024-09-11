А вот такой в дурдоме «Балаганчик»: чем занимаются студенты Владивостока на фестивале

Posted 11 сентября, 08:06
Published 11 сентября, 08:06
Modified 11 сентября, 08:08
Updated 11 сентября, 08:08
Работают над постановкой студенты четвертого курса театрального факультета института искусств — под руководством специально приглашённого режиссёра Акопа Казанчяна (Армения), руководителя Ереванского государственного театра музыкальной комедии им. А. Пароняна. Творческая лаборатория Акопа Казанчяна продлится чуть больше недели — и состоится премьера на сцене Пушкинского театра ДВФУ!
Действие пьесы режиссёр перенёс в психиатрическую больницу и все события развиваются словно бы исключительно в голове одного из пациентов — Пьеро. На сцене — минимализм и лаконичность, никаких декораций. Это принципиальная позиция режиссёра: «Я люблю свободное пространство, да и для этой пьесы Блока ничего особо и не нужно, любые внешние детали просто задушат её».
Зато в постановке много музыки, пения, пластики. И нашим студентам приходится непросто — это признает и Акоп Казанчян: «Ребята ведь учатся драматическому искусству, они не в музыкальный театр готовятся. Я сейчас их заставляю делать то, что очень трудно даже на профессиональной музыкальной сцене, для профессиональных музыкантов, танцоров, но они молодцы, они это сделают — вот увидите!».
Кстати, музыку для спектакля написал (и аранжировал для текста на русском языке) известнейший армянский композитор Ваче Шарафян.
— Изначально он писал для постановки «Балаганчика», которую я делал на армянском языке в своем театре, — рассказал Акоп Казанчян. — И мне казалось, это так легко — просто вместо армянского петь на русском, а на самом деле — другой язык, другое звучание, Ваче вносил правки в клавир, я отправил его в ДВГИИ и ребята начали работу. И очень хорошо поработали.
Я очень рад возможности сделать спектакль во Владивостоке, сотрудничать с Тихоокеанским театральным фестивалем, с ДВГИИ. Русская театральная среда всегда меня тянула к себе, я делал постановки в Москве, Ульяновске, в Костроме, часто бываю на фестивалях в России в разных городах. И вот сейчас с большой радостью работаю с ребятами, мне нравится их упорство, их талант, их стремление создать яркую работу по прекрасной пьесе — тонкой, очень современной. Любовь, предательство, боль, измена — ведь все это актуально и сегодня, разве нет? Эти понятия, эти вопросы со времен Рамзеса сопровождают человечество, а уж молодым людям они намного понятнее, согласны?
Напомним, премьера спектакля — итога работы творческой лаборатории Акопа Казанчяна в рамках Тихоокеанского театрального фестиваля — состоится 22 сентября в 19 часов на сцене Пушкинского театра.
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