Аномальный сентябрь: чем еще удивит осенняя погода в Приморье?

Posted 11 сентября, 01:33
Published 11 сентября, 01:33
Modified 11 сентября, 01:35
Updated 11 сентября, 01:35
Начало осени выдалось весьма теплым в регионе, сообщает «Примгидромет». Средняя температура превысила климатические значения на 0,3 — 2 градуса. Более того, большая территория края ощутила дефицит осадков, — выпало 18 — 48% от декадной нормы. Незначительный переизбыток дождей наблюдался в центре Приморья, — 93 — 163%.
Прошедшие осадки «охладили пыл» сентября, — в некоторых районах похолодало до +6 °С. Однако сегодня, 11 сентября, вновь станет тепло, — температурный фон составит +22 — +27 °С.
В четверг, 12 сентября, осадки маловероятны. Также столбики термометров поднимутся выше на 1 — 3 °С.
Во Владивостоке сегодня будет облачно и тепло, — +21 — +24 °С. Завтра температура воздуха станет выше на 1 — 2 градуса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается на выходных в Приморском крае.