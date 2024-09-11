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Posted 11 сентября, 01:33

Published 11 сентября, 01:33

Modified 11 сентября, 01:35

Updated 11 сентября, 01:35

Аномально теплая погода продолжается в Приморском крае

Аномальный сентябрь: чем еще удивит осенняя погода в Приморье?

11 сентября 2024, 01:33
Фото: vostokmedia.com

Аномально теплая погода продолжается в Приморском крае

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Погода
Многие жители Приморского края решили, что после дождей в регионе станет по-осеннему холодно. Но синоптическая обстановка говорит об обратном, — высокие температуры вернутся.

Начало осени выдалось весьма теплым в регионе, сообщает «Примгидромет». Средняя температура превысила климатические значения на 0,3 — 2 градуса. Более того, большая территория края ощутила дефицит осадков, — выпало 18 — 48% от декадной нормы. Незначительный переизбыток дождей наблюдался в центре Приморья, — 93 — 163%.

Прошедшие осадки «охладили пыл» сентября, — в некоторых районах похолодало до +6 °С. Однако сегодня, 11 сентября, вновь станет тепло, — температурный фон составит +22 — +27 °С.

В четверг, 12 сентября, осадки маловероятны. Также столбики термометров поднимутся выше на 1 — 3 °С.

Во Владивостоке сегодня будет облачно и тепло, — +21 — +24 °С. Завтра температура воздуха станет выше на 1 — 2 градуса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается на выходных в Приморском крае.

Холода подкрались незаметно: температура воздуха упадет до +1°С в Приморье — когда?
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