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Posted 11 сентября 2024, 04:07

Published 11 сентября 2024, 04:07

Modified 11 сентября 2024, 04:09

Updated 11 сентября 2024, 04:09

«Арбузный фрэш» залил землю в одном из парков в Приморье

«Арбузный фрэш» залил землю в одном из парков в Приморье

11 сентября 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Парк
Новый парк в селе Воздвиженка в Приморье пришел в ужасное состояние: там постоянно что-то ломают и устраивают непонятно, что. Недавно хулиганы превзошли сами себя — забросали все арбузами.

В 2020 году в селе Воздвиженка в Приморье создали прекрасный парк, но вскоре там начались проблемы: мотоциклисты ездят где попало, все ломается, местные устраивают там пьяные застолья. Но самое странное случилось в сентябре — по всему парку арбузы. Видео с места попало в сеть.

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Ситуацию обсуждают как местные, так и другие приморцы:

«Воспитания нет. А так можно обойтись и без камер, как раньше»;
«Чувствуют себя некомфортно среди красоты и уюта, вот и уничтожают все, где бы они ни были»;
«А по чем у них там арбузы? У нас в городе дороговато разбрасываться арбузами»;
«Какое безобразие, люди, очнитесь. Зачем, неужели нечем заняться? И не лень было тащить эти арбузы… Хорошего никто не ценит»;
«Родители обязаны привить детям все правила этикета, что где можно, а что нельзя, чтобы не было такого».

Ранее «Восток-Медиа» писало о бойне, которую устроили отдыхающие на пляже в Приморье.

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#Новости#Общество#Парк#Вандализм#Загрязнение#Приморский край#Проблемы#Приморье
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