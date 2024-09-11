«Арбузный фрэш» залил землю в одном из парков в Приморье

Posted 11 сентября 2024, 04:07
Published 11 сентября 2024, 04:07
Modified 11 сентября 2024, 04:09
Updated 11 сентября 2024, 04:09
В 2020 году в селе Воздвиженка в Приморье создали прекрасный парк, но вскоре там начались проблемы: мотоциклисты ездят где попало, все ломается, местные устраивают там пьяные застолья. Но самое странное случилось в сентябре — по всему парку арбузы. Видео с места попало в сеть.
Ситуацию обсуждают как местные, так и другие приморцы:
«Воспитания нет. А так можно обойтись и без камер, как раньше»;
«Чувствуют себя некомфортно среди красоты и уюта, вот и уничтожают все, где бы они ни были»;
«А по чем у них там арбузы? У нас в городе дороговато разбрасываться арбузами»;
«Какое безобразие, люди, очнитесь. Зачем, неужели нечем заняться? И не лень было тащить эти арбузы… Хорошего никто не ценит»;
«Родители обязаны привить детям все правила этикета, что где можно, а что нельзя, чтобы не было такого».
Ранее «Восток-Медиа» писало о бойне, которую устроили отдыхающие на пляже в Приморье.