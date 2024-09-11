Холода подкрались незаметно: температура воздуха упадет до +1°С в Приморье — когда?

Posted 11 сентября, 01:20
Published 11 сентября, 01:20
Modified 11 сентября, 01:23
Updated 11 сентября, 01:23
В ближайшие выходные в регионе станет прохладнее, сообщает «Примгидромет».
В ночь на субботу ожидается температурный фронт от +1 до +8 °С, на юге +10 — +13 °С. Днем к Приморью подойдет атмосферный фронт, который принесет дожди в южный районах. Температурный фон составит +13 — +19 °С.
В воскресную ночь осадки прекратятся. Днем воздух прогреется до +18 — +25 °С.
Во Владивостоке пройдет дождь. Минимальные температуры будут колебаться от +11 до +13 °С, а максимальные от +14 до +17 °С. В воскресенье станет солнечно и теплее — +18 — +21 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычный закат наблюдали жители Приморского края минувшим вечером.