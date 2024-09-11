«Идеальное место»: туристы наслаждаются отдыхом на райском пляже в Приморье — фото

Posted 11 сентября, 05:47
Published 11 сентября, 05:47
Modified 11 сентября, 05:49
Updated 11 сентября, 05:49
Чудеснейший пляж попал в объектив камеры жителя Дальнегорского округа. Теплая погода и 25 градусов тепла приятно дополнили отдых на изумительном пляже с прозрачной водой и красочными видами. Судя по фото, морской берег опустел, но все еще пользуется популярностью среди путешественников.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярный в советское время берег стал никому не нужным во Владивостоке. Когда-то вся округа съезжалась на этот пляж, а теперь он просто напросто зарастает травой.