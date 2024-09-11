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Posted 11 сентября, 05:47

Published 11 сентября, 05:47

Modified 11 сентября, 05:49

Updated 11 сентября, 05:49

Невероятно красивый берег притягивает путешественников в Приморском крае

«Идеальное место»: туристы наслаждаются отдыхом на райском пляже в Приморье — фото

11 сентября 2024, 05:47
Фото: Погода 25 регион

Невероятно красивый берег притягивает путешественников в Приморском крае

Сюжет
Погода
Солнечная погода радует отдыхающих на колоритных пляжах Приморского края. Люди продолжают нежиться на берегу Японского моря в Дальнереченском округе.

Чудеснейший пляж попал в объектив камеры жителя Дальнегорского округа. Теплая погода и 25 градусов тепла приятно дополнили отдых на изумительном пляже с прозрачной водой и красочными видами. Судя по фото, морской берег опустел, но все еще пользуется популярностью среди путешественников.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярный в советское время берег стал никому не нужным во Владивостоке. Когда-то вся округа съезжалась на этот пляж, а теперь он просто напросто зарастает травой.

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