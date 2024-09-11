«Мы что, во Вьетнаме?»: «азиатская» пробка появилась в Приморье — видео

Во Владивостоке традиционно интенсивное движение на дорогах. Однажды утром у жителей одного из районов возникло впечатление, что они находятся где-то во Вьетнаме: транспорт заполнил все улицы и переулки, некоторые автомобилисты едут будто бы интуитивно.