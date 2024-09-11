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Posted 11 сентября, 08:27

Published 11 сентября, 08:27

Modified 11 сентября, 08:29

Updated 11 сентября, 08:29

«Мы что, во Вьетнаме?»: «азиатская» пробка появилась в Приморье — видео

«Мы что, во Вьетнаме?»: «азиатская» пробка появилась в Приморье — видео

11 сентября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Автомобилисты
Во Владивостоке на камеру попал момент, когда одна из улиц стала выглядеть как проспект в Индокитае: автомобилистов десятки, и многие едут, как чувствуют.

Во Владивостоке традиционно интенсивное движение на дорогах. Однажды утром у жителей одного из районов возникло впечатление, что они находятся где-то во Вьетнаме: транспорт заполнил все улицы и переулки, некоторые автомобилисты едут будто бы интуитивно.

Видео: vtoryak.vdk.

Местные власти уже работают над улучшением ситуации — в городе ремонтируют улицы, устанавливают новые светофоры. Остается только, чтобы и сами автомобилисты были осторожнее на дорогах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие работы ведутся во Владивостоке.

Расчистка и дноуглубление рек начнутся в конце сентября во Владивостоке
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