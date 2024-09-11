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Posted 11 сентября, 00:19

Published 11 сентября, 00:19

Modified 11 сентября, 01:39

Updated 11 сентября, 01:39

Отдыхающие устроили драку на базе отдыха в Приморском крае — новые медиа

Не отдых, а бойцовский клуб: массовая драка произошла на популярном пляже в Приморье?

11 сентября 2024, 00:19
Фото: vostokmedia.com

Отдыхающие устроили драку на базе отдыха в Приморском крае — новые медиа

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Погода
Путешественники решили «красиво» завершить отдых на берегу моря в Триозерье Приморского края. Мужчины учинили конфликт, в котором поучаствовали ни в чем не повинные туристы.

В новых медиа появились кадры массовой драки на именитом приморском берегу в бухте Триозерье. Подписчики социальных сетей сообщили, что потасовка произошла между туристами и сотрудниками администрации базы отдыха.

Путешественники и руководство территории учинили скандал, переросший в настоящий мордобой, в котором участвовали и другие отдыхающие, отметили в одном из telegram-каналов.

Более того, среди пользователей бытует мнение, что постояльцы не захотели оплачивать услуги турбазы. Выяснение разногласий закончилось тем, что компания товарищей перегородила проезд и устроила драку, подчеркнули в новых медиа.

Фото: vostokmedia.com



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