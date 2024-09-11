Не отдых, а бойцовский клуб: массовая драка произошла на популярном пляже в Приморье?

Posted 11 сентября, 00:19
Published 11 сентября, 00:19
Modified 11 сентября, 01:39
Updated 11 сентября, 01:39
В новых медиа появились кадры массовой драки на именитом приморском берегу в бухте Триозерье. Подписчики социальных сетей сообщили, что потасовка произошла между туристами и сотрудниками администрации базы отдыха.
Путешественники и руководство территории учинили скандал, переросший в настоящий мордобой, в котором участвовали и другие отдыхающие, отметили в одном из telegram-каналов.
Более того, среди пользователей бытует мнение, что постояльцы не захотели оплачивать услуги турбазы. Выяснение разногласий закончилось тем, что компания товарищей перегородила проезд и устроила драку, подчеркнули в новых медиа.