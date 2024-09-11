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Posted 10 сентября, 23:45

Published 10 сентября, 23:45

Modified 10 сентября, 23:47

Updated 10 сентября, 23:47

Необычайно красивый закат сняли жители Приморского края

Невероятное буйство красок: небесный «пожар» украсил Приморье — фото

10 сентября 2024, 23:45
Фото: vostokmedia.com

Необычайно красивый закат сняли жители Приморского края

Сюжет
Природа
«Огненное» небо не оставило равнодушными приморцев в разных муниципалитетах региона. Если в Спасске-Дальнем небо «горело», то в Арсеньеве вечер стал романтичным завершением дня.

Владивостокцы остались в восторге от зарева, которое они наблюдали минувшим вечером.

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Чудеснейшее природное явление не обошло стороной и другие районы Приморья. Например, в Спасске-Дальнем небо тоже удивило горожан. Закат собрал множество цветов, — от оранжевого до серо-черного.

Фото: vostokmedia.com

И Арсеньев ощутил небесное буйство красок. Правда там картина получилась менее контрастная. Голубое небо с белыми облаками украсили легкие розовые «мазки», которые оставила матушка природа. Вечер, судя по фото, получился весьма романтичным.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало об астрономическом явлении, которое наблюдали жители Приморского края.

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