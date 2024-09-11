Невероятное буйство красок: небесный «пожар» украсил Приморье — фото

Posted 10 сентября, 23:45
Published 10 сентября, 23:45
Modified 10 сентября, 23:47
Updated 10 сентября, 23:47
Чудеснейшее природное явление не обошло стороной и другие районы Приморья. Например, в Спасске-Дальнем небо тоже удивило горожан. Закат собрал множество цветов, — от оранжевого до серо-черного.
И Арсеньев ощутил небесное буйство красок. Правда там картина получилась менее контрастная. Голубое небо с белыми облаками украсили легкие розовые «мазки», которые оставила матушка природа. Вечер, судя по фото, получился весьма романтичным.