Невероятное буйство красок: небесный «пожар» украсил Приморье — фото

Необычайно красивый закат сняли жители Приморского края

Сюжет Природа

«Огненное» небо не оставило равнодушными приморцев в разных муниципалитетах региона. Если в Спасске-Дальнем небо «горело», то в Арсеньеве вечер стал романтичным завершением дня.