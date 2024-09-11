От +4°C: чем еще погода удивит жителей Приморья — прогноз

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда холода приблизятся к Приморью.

Температура воды в Амурском заливе +22°C, в заливе Находка +19°C, в заливе Посьета +22°C.

В Находке будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит +13…+15°C, днём +26…+28°C.

В Уссурийске небольшая облачность, так же без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +10…+12°C, днём +26…+28°С.

Во Владивостоке ожидается облачность, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14…+16°C, днём +24…+26°С.

12 сентября на погоду в Приморье будет влиять область повышенного атмосферного давления. В крае обойдется без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +4…+16°С, днём +18…+29°C.

Холода подкрались незаметно: температура воздуха упадет до +1°С в Приморье — когда?

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