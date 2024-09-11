От +4°C: чем еще погода удивит жителей Приморья — прогноз

Posted 11 сентября, 10:37
Published 11 сентября, 10:37
Modified 11 сентября, 10:39
Updated 11 сентября, 10:39
12 сентября на погоду в Приморье будет влиять область повышенного атмосферного давления. В крае обойдется без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +4…+16°С, днём +18…+29°C.
Во Владивостоке ожидается облачность, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14…+16°C, днём +24…+26°С.
В Уссурийске небольшая облачность, так же без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +10…+12°C, днём +26…+28°С.
В Находке будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит +13…+15°C, днём +26…+28°C.
Температура воды в Амурском заливе +22°C, в заливе Находка +19°C, в заливе Посьета +22°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда холода приблизятся к Приморью.