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Posted 11 сентября, 10:37

Published 11 сентября, 10:37

Modified 11 сентября, 10:39

Updated 11 сентября, 10:39

Синоптики рассказали о погоде в Приморье 12 сентября

От +4°C: чем еще погода удивит жителей Приморья — прогноз

11 сентября 2024, 10:37
Фото: 1MI

Синоптики рассказали о погоде в Приморье 12 сентября

Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидается прохладная ночь и довольно теплый день. Температуры будут ночью +4…+16°С, днём +18…+29°C.

12 сентября на погоду в Приморье будет влиять область повышенного атмосферного давления. В крае обойдется без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +4…+16°С, днём +18…+29°C.

Во Владивостоке ожидается облачность, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14…+16°C, днём +24…+26°С.

В Уссурийске небольшая облачность, так же без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +10…+12°C, днём +26…+28°С.

В Находке будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит +13…+15°C, днём +26…+28°C.

Температура воды в Амурском заливе +22°C, в заливе Находка +19°C, в заливе Посьета +22°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда холода приблизятся к Приморью.

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