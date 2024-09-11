Представитель АвтоВАЗа Ильинский рассказал о причине подорожания Lada Vesta

По данным «Метриум Групп» в 2015 году средняя стоимость метра жилой площади в новостройках в Москве составляла почти 148 тысяч рублей. По состоянию на 2023 год данный показатель, по информации «Совкомбанка», составляет 320 тысяч. Выросли цены и на другие авто. Для сравнения, в 2022 году китайский Haval Jolion в базовой комплектации стоил почти 1,19 миллиона рублей, а в марте текущего года он стоил уже почти два миллиона.