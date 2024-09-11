Представитель АвтоВАЗа Ильинский рассказал о причине подорожания Lada Vesta

Posted 11 сентября, 08:46
Published 11 сентября, 08:46
Modified 11 сентября, 08:47
Updated 11 сентября, 08:47
«Ридус» пообщался с Сергеем Ильинским, руководителем пресс-службы ОАО «АвтоВАЗ». Он рассказал изданию, почему автомобиль Lada Vesta в базовой комплектации с 2015 года вырос в цене на 725 тысяч рублей и теперь стоит больше 1,2 миллиона.
Собеседник издания подчеркнул, что рост цены на отечественный автомобиль не превышает среднего уровня роста цен тех товаров, которые не считаются социально значимыми. Ильинский напомнил, что за последние годы выросли цены на квартиры, топливо, одежду и многие другие товары. Автомобили тоже дорожают, так как идет процесс инфляции.
По данным «Метриум Групп» в 2015 году средняя стоимость метра жилой площади в новостройках в Москве составляла почти 148 тысяч рублей. По состоянию на 2023 год данный показатель, по информации «Совкомбанка», составляет 320 тысяч. Выросли цены и на другие авто. Для сравнения, в 2022 году китайский Haval Jolion в базовой комплектации стоил почти 1,19 миллиона рублей, а в марте текущего года он стоил уже почти два миллиона.