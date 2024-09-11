vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 18:58

Published 11 сентября, 18:58

Modified 11 сентября, 18:58

Updated 11 сентября, 18:58

Росбанк станет филиалом Т-банка: подробности интеграции

Росбанк станет филиалом Т-банка: подробности интеграции

11 сентября 2024, 18:58
Фото: 1MI
Росбанк станет филиалом Т-Банка в соответствии с предложением менеджмента компаний. Поддержку этой инициативы выразил акционер банков — «Интеррос».

Быстрая и бесшовная интеграция двух крупных банков обеспечит структуру, которая войдет в пятерку банков, ведущих по объему средств населения. Об этом пишет rosbalt.

Эффективность объединения будет обеспечена благодаря использованию единых платформенных ИТ-решений, которые помогут избежать дублирования функций, не потребуют дополнительных затрат и могут быть реализованы в кратчайшие сроки. Для осуществления процесса интеграции подобрана сильная команда, способная минимизировать риски.

Для ключевых корпоративных клиентов и прайвет-сегмента предполагается сохранить офлайн-формат сопровождения. Обслуживание остальных клиентов перейдет в онлайн. Переход будет комфортным за счет увеличения сети банкоматов Т-Банка — до 10 тысяч.

Сотрудников Росбанка переведут в Т-Банк. В настоящее время в Росбанке заняты около девяти тысяч человек, тогда как штат Т-Банка составляет более 90 тысяч сотрудников.

Глава Т-Банка Станислав Близнюк заверил, что качество обслуживания клиентов в объединенном банке сохранит высокий уровень.

Подпишитесь
Популярное