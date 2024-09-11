Росбанк станет филиалом Т-банка: подробности интеграции

Posted 11 сентября, 18:58
Published 11 сентября, 18:58
Modified 11 сентября, 18:58
Updated 11 сентября, 18:58
Быстрая и бесшовная интеграция двух крупных банков обеспечит структуру, которая войдет в пятерку банков, ведущих по объему средств населения. Об этом пишет rosbalt.
Эффективность объединения будет обеспечена благодаря использованию единых платформенных ИТ-решений, которые помогут избежать дублирования функций, не потребуют дополнительных затрат и могут быть реализованы в кратчайшие сроки. Для осуществления процесса интеграции подобрана сильная команда, способная минимизировать риски.
Для ключевых корпоративных клиентов и прайвет-сегмента предполагается сохранить офлайн-формат сопровождения. Обслуживание остальных клиентов перейдет в онлайн. Переход будет комфортным за счет увеличения сети банкоматов Т-Банка — до 10 тысяч.
Сотрудников Росбанка переведут в Т-Банк. В настоящее время в Росбанке заняты около девяти тысяч человек, тогда как штат Т-Банка составляет более 90 тысяч сотрудников.
Глава Т-Банка Станислав Близнюк заверил, что качество обслуживания клиентов в объединенном банке сохранит высокий уровень.