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Posted 10 сентября, 23:14

Published 10 сентября, 23:14

Modified 10 сентября, 23:16

Updated 10 сентября, 23:16

Необычайно красивый закат окрасил Владивосток в розовый цвет

Такого Владивостока вы еще не видели: невероятный закат украсил небо в Приморье —фото

10 сентября 2024, 23:14
Фото: vostokmedia.com

Необычайно красивый закат окрасил Владивосток в розовый цвет

Сюжет
Море
Удивительное зрелище наблюдали жители Владивостока. Солнце садилось, украшая розовое небо. Город буквально утопал в изобилии цветов, — от бледно-розового до насыщенного оттенка бордового.

Чудесное зарево стало прекрасным завершением пасмурного дня в дальневосточной столице. После хмурой погоды, владивостокцы изумились тому, что преподнесла для них природа. Небо окрасилось в цвета, которые нечасто можно лицезреть в регионе.

Тысячи горожан восхитились закатом. Взгляните и вы.

Видео: vostokmedia.com.

Море, которое купалось в лучах необычного солнца, придало особый шарм природному явлению.

Видео: vostokmedia.com.

В сумерках город смотрелся тоже удивительно красиво.

Фото: vostokmedia.com

В некоторых районах Владивостока вечер выглядел по-иному, — «огненное» небо поразило приморцев не меньше.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что чем заинтересовало небо многих жителей Приморья.

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