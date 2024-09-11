Такого Владивостока вы еще не видели: невероятный закат украсил небо в Приморье —фото

Posted 10 сентября, 23:14
Published 10 сентября, 23:14
Modified 10 сентября, 23:16
Updated 10 сентября, 23:16
Чудесное зарево стало прекрасным завершением пасмурного дня в дальневосточной столице. После хмурой погоды, владивостокцы изумились тому, что преподнесла для них природа. Небо окрасилось в цвета, которые нечасто можно лицезреть в регионе.
Тысячи горожан восхитились закатом. Взгляните и вы.
Море, которое купалось в лучах необычного солнца, придало особый шарм природному явлению.
В сумерках город смотрелся тоже удивительно красиво.
В некоторых районах Владивостока вечер выглядел по-иному, — «огненное» небо поразило приморцев не меньше.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что чем заинтересовало небо многих жителей Приморья.