В машине кровавые следы: в Приморье мужчина уехал в лес и не вернулся

Posted 11 сентября, 04:06
Published 11 сентября, 04:06
Modified 11 сентября, 07:02
Updated 11 сентября, 07:02
В Приморье продолжаются поиски жителя поселка Моряк-Рыболов, который пропал четвертого сентября, сообщает telegram-канал региональной прокуратуры.
Мужчина, имея при себе огнестрельное оружие, поехал в лес на своей машине. Он обещал жене, что вернется на следующий день. Однако шестого сентября начались поиски приморца, так как он не пришел домой.
Правоохранители нашли только личные вещи и автомобиль, в котором обнаружены следы крови. Местонахождение приморца с оружием пока не установлено.
«Прокуратура Ольгинского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту произошедшего, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая драка произошла в Приморском крае на базе отдыха.