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Posted 11 сентября, 04:06

Published 11 сентября, 04:06

Modified 11 сентября, 07:02

Updated 11 сентября, 07:02

Пропал в лесном массиве житель Приморского края

В машине кровавые следы: в Приморье мужчина уехал в лес и не вернулся

11 сентября 2024, 04:06
Фото: Изображение Midjourney

Пропал в лесном массиве житель Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
В Ольгинском округе приморец обещал жене, что вернется из леса, но случилось страшное — муж так и не приехал домой. В лесном массиве нашли только окровавленный автомобиль.

В Приморье продолжаются поиски жителя поселка Моряк-Рыболов, который пропал четвертого сентября, сообщает telegram-канал региональной прокуратуры.

Мужчина, имея при себе огнестрельное оружие, поехал в лес на своей машине. Он обещал жене, что вернется на следующий день. Однако шестого сентября начались поиски приморца, так как он не пришел домой.

Правоохранители нашли только личные вещи и автомобиль, в котором обнаружены следы крови. Местонахождение приморца с оружием пока не установлено.

«Прокуратура Ольгинского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту произошедшего, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая драка произошла в Приморском крае на базе отдыха.

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