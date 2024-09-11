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Posted 11 сентября, 10:24

Published 11 сентября, 10:24

Modified 11 сентября, 10:26

Updated 11 сентября, 10:26

Авария оставила огромные следы на асфальте трассы в Приморье

Весь асфальт черный: странное ДТП случилось на трассе в Приморье — видео

11 сентября 2024, 10:24
Фото: vostokmedia.com

Авария оставила огромные следы на асфальте трассы в Приморье

Сюжет
ДТП
Несколько авто столкнулись на трассе на подъезде к Владивостоку. От их колес остались длинные черные следы.

Авария случилась на подъезде к Владивостоку по федеральной трассе. В районе стелы стоят побитые авто и экипаж ДПС. Сотрудники выясняют, что именно стало причиной аварии.

Хоть точные обстоятельства и неизвестны, одно можно сказать точно: водители пытались тормозить, чтобы уйти от столкновения. На месте происшествия остались черные следы, они тянутся по дорожному покрытию на десятки метров. О пострадавших не сообщалось.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на трассе в Надеждинском районе Приморья.

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