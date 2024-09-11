Весь асфальт черный: странное ДТП случилось на трассе в Приморье — видео

Хоть точные обстоятельства и неизвестны, одно можно сказать точно: водители пытались тормозить, чтобы уйти от столкновения. На месте происшествия остались черные следы, они тянутся по дорожному покрытию на десятки метров. О пострадавших не сообщалось.