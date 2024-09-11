Весь асфальт черный: странное ДТП случилось на трассе в Приморье — видео

Posted 11 сентября, 10:24
Published 11 сентября, 10:24
Modified 11 сентября, 10:26
Updated 11 сентября, 10:26
Авария случилась на подъезде к Владивостоку по федеральной трассе. В районе стелы стоят побитые авто и экипаж ДПС. Сотрудники выясняют, что именно стало причиной аварии.
Хоть точные обстоятельства и неизвестны, одно можно сказать точно: водители пытались тормозить, чтобы уйти от столкновения. На месте происшествия остались черные следы, они тянутся по дорожному покрытию на десятки метров. О пострадавших не сообщалось.