VI Международный муниципальный форум БРИКС: Москва укрепляет сотрудничество

Posted 11 сентября, 14:45
Published 11 сентября, 14:45
Modified 11 сентября, 14:46
Updated 11 сентября, 14:46
Мероприятие, организованное на площадке ЦВК «Экспоцентр» при поддержке федеральных и региональных властей, а также ключевых институтов развития, собрало более 6000 участников из России и других стран.
Одним из центральных событий форума стало выступление руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергея Черёмина на сессии «Торгово-промышленные палаты мегаполисов стран БРИКС: содействие развитию экономики и предпринимательства».
Сергей Черёмин подчеркнул растущую роль БРИКС в установлении связей не только между странами, но и между мегаполисами. Он отметил, что все больше государств стремится присоединиться к этому объединению, в частности, недавно заявку на вступление подал Азербайджан.
Руководитель ДВМС рассказал об активном взаимодействии департамента с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) и Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) в установлении связей с бизнес-сообществом. Он подчеркнул значительные успехи Москвы в развитии внешнеэкономического сотрудничества, особенно с Китаем и Индией. Так, внешнеэкономическое взаимодействие с КНР в прошлом году составило около 100 млрд долларов.
Сергей Черёмин отметил, что высоких показателей удалось достичь благодаря активной поддержке предпринимателей со стороны региональных правительств и муниципалитетов. Правительство Москвы предоставляет различные преференции для отечественного и иностранного бизнеса, что позволило сохранить высокие темпы развития экономики, особенно в высокотехнологичных отраслях. Более 900 малых и средних предприятий за прошлый год перешли в разряд крупных компаний во многом благодаря содействию в росте их экспортного потенциала, льготам в технопарках и кластерах, а также информационно-консультационной поддержке.
Руководитель ДВМС рассказал, что Москва сотрудничает с более чем 150 странами мира и активно поддерживает практику подписания программ сотрудничества с крупнейшими мегаполисами, включая столицы стран БРИКС. Он напомнил, что в 2022 году ООН-Хабитат поставила Москву на первое место в мире по развитию инфраструктуры и качеству жизни, чего было бы невозможно добиться без широкого международного внешнеэкономического сотрудничества.
Сергей Черёмин также выступил модератором секции «Создание инновационных платформ для постоянного диалога между городами и регионами-партнёрами БРИКС». Он отметил, что сегодня идет поиск новых форм сотрудничества, включая межпарламентское, создаются инновационные платформы для обмена опытом между мегаполисами и муниципалитетами.
Руководитель ДВМС рассказал, что за последние десять лет Москва перешла от договоров о побратимстве к подписанию трехлетних программ взаимодействия, охватывающих самые насущные вопросы городского развития. Это позволило добиться значительных успехов в изучении лучших международных практик и реализовать такие значимые проекты, как система интеллектуального управления дорожным движением.
В завершение своего выступления Сергей Черёмин анонсировал проведение Дней Москвы в Бразилии в 2025 году и призвал торгово-промышленные палаты стран-партнеров продолжать сотрудничество со столицей РФ. Он подчеркнул, что участие почти 60 стран в ММФ БРИКС является высоким показателем и серьезным кредитом доверия к России и Москве.
В рамках форума также выступили президент МТПП Владимир Платонов, представители ОАЭ, Ирана и Китая. Они подчеркнули возрастающую роль БРИКС в мировой экономике, необходимость углубления международного сотрудничества и укрепления связей между торгово-промышленными палатами стран-участниц.