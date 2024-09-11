VI Международный муниципальный форум БРИКС: Москва укрепляет сотрудничество

Сергей Черёмин отметил, что высоких показателей удалось достичь благодаря активной поддержке предпринимателей со стороны региональных правительств и муниципалитетов. Правительство Москвы предоставляет различные преференции для отечественного и иностранного бизнеса, что позволило сохранить высокие темпы развития экономики, особенно в высокотехнологичных отраслях. Более 900 малых и средних предприятий за прошлый год перешли в разряд крупных компаний во многом благодаря содействию в росте их экспортного потенциала, льготам в технопарках и кластерах, а также информационно-консультационной поддержке.