Виновник смертельной аварии с бетонными плитами пойдет под суд в Приморье

Мужчине выдвинуто обвинение в том, что в феврале 2024 года он управлял большегрузом «Scania R124L», вошел в поворот с незакрепленным грузом, результате этого железобетонные плиты сорвались с кузова и упали на три встречных автомобиля: Niva, Toyota Alion, Honda Shuttle.