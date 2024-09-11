Виновник смертельной аварии с бетонными плитами пойдет под суд в Приморье

Posted 10 сентября, 23:32
Published 10 сентября, 23:32
Modified 10 сентября, 23:34
Updated 10 сентября, 23:34
Суд рассмотрит уголовное дело о смертельном ДТП, которое случилось из-за неправильной перевозки груза.
Прокуратура Анучинского района подтвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Лесозаводска. Ему предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью людей и смерти двух человек.
Мужчине выдвинуто обвинение в том, что в феврале 2024 года он управлял большегрузом «Scania R124L», вошел в поворот с незакрепленным грузом, результате этого железобетонные плиты сорвались с кузова и упали на три встречных автомобиля: Niva, Toyota Alion, Honda Shuttle.
В результате происшествия погибли водитель и пассажирка Toyota Alion. Здоровью водителя Niva был нанесен серьезный вред.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Анучинский районный суд.
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