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Posted 10 сентября, 23:32

Published 10 сентября, 23:32

Modified 10 сентября, 23:34

Updated 10 сентября, 23:34

Виновник смертельной аварии с бетонными плитами пойдет под суд в Приморье

Виновник смертельной аварии с бетонными плитами пойдет под суд в Приморье

10 сентября 2024, 23:32
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Суд
Жителя Приморья будут судить за жуткую аварию, которая случилась в феврале. С грузовика, которым он управлял, на проезжавшие мимо машины упали бетонные плиты, погибли два человека.

Суд рассмотрит уголовное дело о смертельном ДТП, которое случилось из-за неправильной перевозки груза.

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Прокуратура Анучинского района подтвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Лесозаводска. Ему предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью людей и смерти двух человек.

Мужчине выдвинуто обвинение в том, что в феврале 2024 года он управлял большегрузом «Scania R124L», вошел в поворот с незакрепленным грузом, результате этого железобетонные плиты сорвались с кузова и упали на три встречных автомобиля: Niva, Toyota Alion, Honda Shuttle.

В результате происшествия погибли водитель и пассажирка Toyota Alion. Здоровью водителя Niva был нанесен серьезный вред.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Анучинский районный суд.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, которая случилась в пригороде Владивостока.

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