Все вскрылось спустя 24 года: житель Приморья ответит за давнее убийство

Согласно версии следствия, в сентябре 2000 года мужчина с подельником вывезли в лес двоих предпринимателей, одного из них там убили, второго привезли во Владивосток и держали взаперти. Пленнику удалось сбежать, более двадцати лет он скрывался в другом регионе. Через 24 года следователям удалось найти его, пострадавший предоставил информацию, компрометирующую обвиняемых.