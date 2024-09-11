Все вскрылось спустя 24 года: житель Приморья ответит за давнее убийство

Posted 10 сентября, 23:17
Published 10 сентября, 23:17
Modified 10 сентября, 23:19
Updated 10 сентября, 23:19
Следователи нашли исполнителя убийства предпринимателя из Приморья.
Ранее было объявлено, что по подозрению в совершении этого преступления и похищении другого мужчины — предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, задержаны предприниматели из Москвы и Владивостока.
Согласно версии следствия, в сентябре 2000 года мужчина с подельником вывезли в лес двоих предпринимателей, одного из них там убили, второго привезли во Владивосток и держали взаперти. Пленнику удалось сбежать, более двадцати лет он скрывался в другом регионе. Через 24 года следователям удалось найти его, пострадавший предоставил информацию, компрометирующую обвиняемых.
Следователи узнали исполнителя убийства, он уже под стражей по другому делу. Ему предъявлено обвинение в причастности к преступлению.
В данный момент проводятся следственные действия для сбора улик, выявления новых фактов преступной деятельности подсудимых.
Ранее «Восток-Медиа» писало о резонансном убийстве, которое шокировало жителей Приморья.