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Posted 10 сентября, 23:17

Published 10 сентября, 23:17

Modified 10 сентября, 23:19

Updated 10 сентября, 23:19

Следователи СКР Приморья раскрыли убийство, совершенное 24 года назад

Все вскрылось спустя 24 года: житель Приморья ответит за давнее убийство

10 сентября 2024, 23:17
Фото: Изображение Midjourney

Следователи СКР Приморья раскрыли убийство, совершенное 24 года назад

Сюжет
Суд
Сотрудники следственного комитета Приморья выявили исполнителя убийства мужчины, которое произошло 24 года назад. От его рук пострадал еще один человек, он дал показания против убийцы.

Следователи нашли исполнителя убийства предпринимателя из Приморья.

Ранее было объявлено, что по подозрению в совершении этого преступления и похищении другого мужчины — предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, задержаны предприниматели из Москвы и Владивостока.

Согласно версии следствия, в сентябре 2000 года мужчина с подельником вывезли в лес двоих предпринимателей, одного из них там убили, второго привезли во Владивосток и держали взаперти. Пленнику удалось сбежать, более двадцати лет он скрывался в другом регионе. Через 24 года следователям удалось найти его, пострадавший предоставил информацию, компрометирующую обвиняемых.

Видео: primorsky_sledcom.

Следователи узнали исполнителя убийства, он уже под стражей по другому делу. Ему предъявлено обвинение в причастности к преступлению.

В данный момент проводятся следственные действия для сбора улик, выявления новых фактов преступной деятельности подсудимых.

Ранее «Восток-Медиа» писало о резонансном убийстве, которое шокировало жителей Приморья.

«Убили всю семью за копейки»: резонансное убийство шокировало жителей Приморья
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