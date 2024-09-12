Адвокат Кати Лель считает, что извинения Кушанашвили не повлияют на его здоровье

Posted 12 сентября, 10:38
Published 12 сентября, 10:38
Modified 12 сентября, 10:38
Updated 12 сентября, 10:38
Агентство «Ридус» пообщалось с Татьяной Галанцевой, адвокатом певицы Кати Лель. Она рассказала, что артистка не будет отказываться от исковых требований к Отару Кушанашвили, несмотря на его болезнь. Катя Лель, по словам юриста, не видит оснований для отзыва иска.
Собеседница издания подчеркнула, что тема иска и болезнь шоумена никак не взаимосвязаны. Она добавила, что желает Кушанашвили скорейшего выздоровления, но в данном случае никто не планирует отправить его в места лишения свободы. Сторона артистки хочет лишь восстановить справедливость и её доброе имя. Галанцева отметила, что публичные извинения вряд ли окажут какое-то негативное влияние на здоровье шоумена.
Адвокат надеется, что тема болезни Отара Кушанашвили не будет поводом для «различных спекуляций» в отношении певицы. Исковое заявление было направлено Катей Лель ещё в марте текущего года, когда никакой информации о диагнозе шоумена не было. Артистка утверждает, что Отар оскорбил её честь и достоинство.