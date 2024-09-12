Адвокат Кати Лель считает, что извинения Кушанашвили не повлияют на его здоровье

Собеседница издания подчеркнула, что тема иска и болезнь шоумена никак не взаимосвязаны. Она добавила, что желает Кушанашвили скорейшего выздоровления, но в данном случае никто не планирует отправить его в места лишения свободы. Сторона артистки хочет лишь восстановить справедливость и её доброе имя. Галанцева отметила, что публичные извинения вряд ли окажут какое-то негативное влияние на здоровье шоумена.