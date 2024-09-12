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Posted 12 сентября, 01:36

Published 12 сентября, 01:36

Modified 12 сентября, 01:38

Updated 12 сентября, 01:38

Большегруз промчался по пешеходному переходу на мигающий светофор в Приморье

«Бешеная» фура едва не сбила пешеходов в Приморском крае — видео

12 сентября 2024, 01:36
Фото: vostokmedia.com

Большегруз промчался по пешеходному переходу на мигающий светофор в Приморье

Сюжет
ДТП
Водитель прицепа чудом избежал аварии в Приморском крае. Крупногабаритный транспорт летел, несмотря на сигналы светофора и пешеходов, которые готовились переходить дорогу.

В Фокино многотонник, вероятно, очень спешил. Он так торопился, что наплевал на безопасность приморцев, которые готовились переходить дорогу.

Водителю, по всей видимости, было наплевать на мигающий светофор. Пока автомобилисты осторожничали и притормаживали, «фуровод» не планировал снижать скорость.

Внимательные жители поселка не рискнули переходить дорогу сразу, после разрешенного сигнала, — они интеллигентно пропустили рулевого большегруза.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у автобуса слетело колесо прямо посреди трассы в дальневосточной столице. В пригороде в сторону центра образовался небольшой затор.

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