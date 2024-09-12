«Бешеная» фура едва не сбила пешеходов в Приморском крае — видео

Posted 12 сентября, 01:36
Published 12 сентября, 01:36
Modified 12 сентября, 01:38
Updated 12 сентября, 01:38
В Фокино многотонник, вероятно, очень спешил. Он так торопился, что наплевал на безопасность приморцев, которые готовились переходить дорогу.
Водителю, по всей видимости, было наплевать на мигающий светофор. Пока автомобилисты осторожничали и притормаживали, «фуровод» не планировал снижать скорость.
Внимательные жители поселка не рискнули переходить дорогу сразу, после разрешенного сигнала, — они интеллигентно пропустили рулевого большегруза.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у автобуса слетело колесо прямо посреди трассы в дальневосточной столице. В пригороде в сторону центра образовался небольшой затор.