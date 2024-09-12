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Posted 12 сентября, 04:03

Published 12 сентября, 04:03

Modified 12 сентября, 04:05

Updated 12 сентября, 04:05

Оперу-буфф с настоящим бельканто поставит Приморская сцена Мариинского театра

Девушка и старик: неравный брак заключили во Владивостоке

12 сентября 2024, 04:03
Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра

Оперу-буфф с настоящим бельканто поставит Приморская сцена Мариинского театра

Сюжет
Премьера
Старый богатей решил жениться на молоденькой и скромной и наслаждаться жизнью. Но у девушки, как выяснилось, были свои планы на сей счет. Чем дело закончилось, жители Владивостока узнают 14 и 15 сентября.

В грядущие субботу и воскресенье Приморская сцена Мариинского театра представит публике премьеру оперы-буфф Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале» (12+). Это одна из самых популярных итальянских опер в мире — весёлая, поучительная, искромётная и в то же время заставляющая о многом задуматься.

Историю о том, как немолодой богатей решил жениться на юной девушке и чем в итоге всё это обернулось, в Мариинском театре была поставлена еще в 80-х годах прошлого века Юрием Александровым. И вот — к 180-летию оперы — спектакль решено было вернуть на сцену. Сделать это доверили Илье Устьянцеву, который поставил «Дона Паскуале» в 2022 году на исторической сцене, а теперь и на Приморской сцене Мариинского театра.

Илья АстафуровИлья Астафуров
Илья УстьянцевИлья Устьянцев
Ольга КондинаОльга Кондина
Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра
— В свое время, работая над постановкой «Дона Паскуале», Юрий Александров с коллегами тщательно прорабатывали каждый образ, каждый характер. И мы с большим уважением, с трепетом восстанавливали оперу, опираясь в том числе на фотографии, которые делались в 1980 году. И, разумеется, на музыку Доницетти. Наша главная задача была простой — чтобы публика получила удовольствие. Я думаю, что спектакль должен состояться, что он вызовет добрый откликом в душе у каждого, кто будет в зале, — сказал Илья Устьянцев.

В работе над постановкой принимала участие народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга Кондина. Она щедро делилась с вокалистами Приморской сцены Мариинского театра секретами мастерства.

— Я счастлива, что удалось поработать во Владивостоке, что судьба свела меня с молодыми солистами, — сказала Ольга Дмитриевна. — Когда опера в 1980 году ставилась в Мариинском театре, я пела в этой постановке. И была рада передать все нюансы, все детали исполнения партий. Особенность «Дона Паскуале» в том, что это чистое бельканто (бельканто — от итальянского «красивое пение» — техника виртуозного исполнения арий, при которой исполнитель свободно извлекает насыщенный звук, плавно переходит от одной ноты к другой, сохраняет ровный голос и мягкий тембр во всех регистрах. — прим. ред). Добиться слияния голосов, полной гармонии непросто, но я отмечу, что солисты Приморской сцены очень стараются, они большие молодцы и я уверена, что опера будет иметь огромный успех.

История о том, как молодым влюбленным удалось — с помощью друзей — провести старого ловеласа и стать счастливыми, — яркая, интересная, эмоциональная, и работать над постановкой «Дона Паскуале» было большим удовольствием, отметил солист Приморской сцены Мариинского театра Илья Астафуров.

Сцены из спектакля «Дон Паскуале»Сцены из спектакля «Дон Паскуале»
Сцены из спектакля "Дон Паскуале"Сцены из спектакля "Дон Паскуале"
Сцены из спектакля "Дон Паскуале"Сцены из спектакля "Дон Паскуале"
Сцены из спектакля "Дон Паскуале"Сцены из спектакля "Дон Паскуале"
Сцены из спектакля "Дон Паскуале"Сцены из спектакля "Дон Паскуале"
Сцены из спектакля "Дон Паскуале"Сцены из спектакля "Дон Паскуале"
Сцены из спектакля «Дон Паскуале». Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра
— Музыка Доницетти всем очень близка, в сути родная. И композитор раскрыл всю палитру человеческих эмоций, качеств, сделал оперу очень живой с драматической точки зрения, и все это вместе просто удивительно, — сказал Илья Астафуров. — Что же касается бельканто, то то мы очень постараемся достичь этого эффекта. Спасибо нашим коллегам, педагогам из Санкт-Петербурга, которые очень нам помогли.

За дирижёрским пультом в день премьеры — 14 сентября — будет стоять Душан Вилич, в спектакле заняты ведущие солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

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