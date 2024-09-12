Девушка и старик: неравный брак заключили во Владивостоке

Историю о том, как немолодой богатей решил жениться на юной девушке и чем в итоге всё это обернулось, в Мариинском театре была поставлена еще в 80-х годах прошлого века Юрием Александровым. И вот — к 180-летию оперы — спектакль решено было вернуть на сцену. Сделать это доверили Илье Устьянцеву, который поставил «Дона Паскуале» в 2022 году на исторической сцене, а теперь и на Приморской сцене Мариинского театра.