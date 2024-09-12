ДФК «Алеут» развивает спорт в Шкотовском районе Приморья

С 26 июля по 7 августа в Подъяпольском прошли учебно-тренировочные сборы алеутовцев. На поляне Старый слип спортсмены возвели палаточный лагерь и провели продуктивные тренировки, не забывая о развлечениях. Ребята занимались утром и вечером, а в свободное время они весело проводили время, купаясь, загорая и устраивая сплавы на sup-досках.