ДФК «Алеут» развивает спорт в Шкотовском районе Приморья

Posted 12 сентября, 08:02
Published 12 сентября, 08:02
Modified 12 сентября, 08:04
Updated 12 сентября, 08:04
Футбольный тренер Иван Иваница активно занимается тренировками и воспитанием юных спортсменов из Шкотовского района. Клубу оказывает поддержку морском терминал «Порт „Вера“», который реализует региональные социальные программы.
С приходом плюсовых температур футболисты начали тренироваться на свежем воздухе. В 2024 году тренировки под открытым небом на спортплощадках начались в Подъяпольском уже в апреле. Дети начали готовиться к Футбольному фестивалю «Порт Вера» (0+).
Фестиваль «Порт Вера»
Девятый Фестиваль «Порт Вера» прошел 24 мая. Более 250 человек посетили масштабное мероприятие. Сначала участники события сделали коллективную зарядку, потом начались состязания, — спортсмены и их родители попробовали свои силы в конкурсах на футбольную тематику.
Также гости фестиваля занимались готовкой еды и отдыхали в дружеской обстановке. Сотрудники ООО «Порт Вера» не только помогли футбольному клубу с организацией праздника, но и приготовила вкусный плов для всех присутствующих.
Важно отметить, что мероприятие посетили столичные гости, — съемочная группа ООО «Дзен. Платформа», которая на протяжении четырех дней снимала видео для документального проекта о развитии футбола в субъектах России. В ноябре выйдет целый фильм, в котором приняли участие юные спортсмены из Шкотовского района.
Иван Иваница рассказал, что московская команда узнала о ДФК «Алеут», когда клуб участвовал в конкурсе «Россия футбольная страна» (6+). Тогда шкотовские футболисты одержали победу с «Лучшим массовым проектом в футболе Алеут» в одной из номинаций, — «Алеуту» удалось войти в двадцатку лучших проектов страны в определенной категории.
«Спасибо всем нашим детям и их родителям, тренерам, огромная благодарность нашим партнерам ООО „Порт Вера“, Администрации Шкотовского района за поддержку АНО ДФК „Алеут“. В новом сезоне мы обязательно снова примем участие в данном проекте и постараемся выступить еще лучше. Вместе мы способны на многое!» — подчеркнул руководитель «Алеута» Иван Иваница.
Выездные матчи
С 22 по 24 мая участницы «Алеута» ездили в Спасск-Дальний и участвовали в Школьной футбольной лиге (6+). Команда школы №14 Подъяпольского показали отличные результаты. Совсем скоро футболистки отправятся в Москву для того, чтобы представить родной регион на Всероссийском финале лиги (6+) в «Лужниках».
В начале лета мальчики из ДФК «Алеут» тоже показали отличные результаты. Команда участвовала в международном фестивале «Большие звезды светят малым (Дивизион Виктора Файзулина)» (6+), где они завоевали право на участие во Всероссийском финале (6+). Уже в сентябре футболисты отправятся в Анапу, чтобы посостязаться с соперниками со всей страны.
Также юные представители клуба колесили по краю на футбольные матчи. А с 15 по 23 июля ребята приняли участие во Всероссийском финале «Кожаный мяч» (6+) в Волжском.
22 августа состоялся предсезонный футбольный турнир среди девочек в Смоляниново. Воспитанницы клуба бились со спортсменками из Хабаровска и краевой столицы. Девочки стали победителями состязаний, выиграв в трех играх из трех.
Объединяющие сборы
С 26 июля по 7 августа в Подъяпольском прошли учебно-тренировочные сборы алеутовцев. На поляне Старый слип спортсмены возвели палаточный лагерь и провели продуктивные тренировки, не забывая о развлечениях. Ребята занимались утром и вечером, а в свободное время они весело проводили время, купаясь, загорая и устраивая сплавы на sup-досках.
«Летний сезон у воспитанников ДФК „Алеут“ был действительно насыщенным. Всегда радует, когда видишь победы и достижения наших юных футболистов, но еще больше радует то, что в футбол, как вид спорта, вовлекается все больше ребят в Шкотовском муниципальном районе. Наша компания продолжит и дальше всесторонне поддерживать развитие различных видов спорта в Приморском крае», — прокомментировал Евгений Диев, генеральный директор ООО «Порт Вера».
Морской терминал «Порт „Вера“» является партнером Федерации зимнего плавания Приморского края, Федерации рыболовного спорта Приморского края и Детского футбольного клуба «Алеут». Организация активно занимается развитием инфраструктуры Подъяпольского, Смоляниново, Шкотово и Штыково.