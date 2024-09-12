Дожди, пасмурное небо и сильный ветер: какой будет погода в Приморье?

Posted 12 сентября, 10:01
Published 12 сентября, 10:01
Modified 12 сентября, 10:03
Updated 12 сентября, 10:03
13 сентября в Приморье местами возможен небольшой и умеренный дождь. Ночью будет дуть южный умеренный ветер, днём — северо-западный, умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +16°C, а днём от +15 до +24°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ночью умеренный юго-западный ветер, утром и днём — сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от +16 до +18°С, а днём — от +19 до +21°С.
В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью умеренный южный ветер, а днём — северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью от +12 до +14°С, днём от +18 до +20°С.
В Находке также переменная облачность без осадков. Ночью слабый до умеренного северный ветер, днем — сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от +13 до +15°С, а днём — от +24 до +26°С.
Температура воды в Амурском заливе достигнет +22°C, в заливе Находка +19°C, а в заливе Посьета +22°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сентябрь в Приморье будет аномальным.