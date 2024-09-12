Дожди, пасмурное небо и сильный ветер: какой будет погода в Приморье?

13 сентября в Приморье местами возможен небольшой и умеренный дождь. Ночью будет дуть южный умеренный ветер, днём — северо-западный, умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +16°C, а днём от +15 до +24°C.