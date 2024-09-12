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Posted 12 сентября, 04:55

Published 12 сентября, 04:55

Modified 12 сентября, 04:57

Updated 12 сентября, 04:57

«Еще не достроили, но уже ломают»: наглый поступок водителя попал на видео в Приморье

«Еще не достроили, но уже ломают»: наглый поступок водителя попал на видео в Приморье

12 сентября 2024, 04:55
Фото: 1MI
Сюжет
Дороги
Во Владивостоке активно преображается молодой микрорайон. Территория обрастает не только новыми домами, но и инфраструктурой, в том числе комфортабельными дорогами. Тем не менее, к современному миру готовы далеко не все приморцы.

Пока мэрия дальневосточной столицы занимается преображением Патрокла, местные жители нещадно уничтожают старания властей. Только в 2024 году в перспективном и относительно новом микрорайоне появится почти 3 километра дорог.

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Однако некоторые владивостокцы, видимо, еще не готовы к цивилизованной жизни. В объектив камеры наблюдения попал внедорожник, водитель которого обладает гениальной смекалкой.

Автомобилист, не долго думая, решил покинуть придомовую территорию уникальным способом. Рулевой проехался по бордюрам и будущему тротуару.

Приморцы с негодованием отнеслись к земляку, который нагло посягнул на то, что еще даже не успели достроить.

«Портит не только воздух, но и асфальт»;
«Дорогу еще не достроили, а ее уже начали крушить»;
«Такое будет продолжаться до тех пор, пока не введут большие штрафы за подобное»;
«Неужели машину не жалко ему?».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автобусу пришлось «переобуться» прямо посередине дороги в краевой столице.

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