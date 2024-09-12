Голос Северуса Снейпа приехал во Владивосток, и не только он

Posted 12 сентября, 09:16
Published 12 сентября, 09:16
Modified 12 сентября, 09:18
Updated 12 сентября, 09:18
Напомним, по техническим причинам в 2024 году XX кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» не состоится. Но это не значит, что в сентябре Владивосток останется без пусть небольшого, но все же такого долгожданного праздника кино. И он называется «События „Меридианов Тихого“.
13 сентября в рамках проекта состоится премьера фильма «9 секунд» — о подвиге Героя России матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни потушил пожар на эсминце «Быстрый» и предотвратил страшную трагедию. Съемки фильма велись в том числе во Владивостоке.
Публике его представят актёры Дмитрий Певцов и Бато Шойнжонов, а также продюсер, генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. Кстати, Алексей Рязанцев профессионально занимается дубляжом, и его голосом говорили многие герои любимых зарубежных блокбастеров — например, Северус Снейп из саги о Гарри Поттере (16+), Терри Бенедикт из «11 друзей Оушена» (16+) и Зевс из «Битвы титанов» (16+).
Также программа «Событий „Меридианов Тихого“ — это показы фильмов (12+) в сквере Юла Бриннера и большая лекционная программа (12+) в пространстве Третьяковской галереи. Одну из лекций прочтёт Надежда Васильева, художник, художник по костюмам — причем один из лучших в России. Она была дважды удостоена кинопремии „Ника“ за лучшую работу художника по костюмам — на фильмах „Замок“ (16+, 1994) и „Матильда“ (16+, 2017).
Надежда Васильева — вдова кинорежиссёра Алексея Балабанова, в качестве художника по костюмам работала на большинстве его фильмов. Наталья «надела» на Данилу Багрова (актер Сергей Бодров-младший) тот самый свитер крупной вязки, ставший неотъемлемой частью образа главного героя фильма «Брат» (16+).