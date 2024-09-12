Голос Северуса Снейпа приехал во Владивосток, и не только он

Напомним, по техническим причинам в 2024 году XX кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» не состоится. Но это не значит, что в сентябре Владивосток останется без пусть небольшого, но все же такого долгожданного праздника кино. И он называется «События „Меридианов Тихого“.