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Posted 12 сентября, 11:14

Published 12 сентября, 11:14

Modified 12 сентября, 11:16

Updated 12 сентября, 11:16

Картина дня в Приморье: псевдопохищение ребенка, громкая история и очереди на выезд

Картина дня в Приморье: псевдопохищение ребенка, громкая история и очереди на выезд

12 сентября 2024, 11:14
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Дети
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Ребенок выдумал свое похищение

Сотрудники УМВД России по Владивостоку выявили информацию о попытке похищения несовершеннолетнего, которая оказалась ложной. Оказалось, что мальчик придумал историю, опасаясь наказания.

Мальчик из Приморья поздно пришел домой и придумал историю о своем похищении
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Продолжение истории с массовой дракой в Приморье

Кулачный бой между туристами случился на одном из популярнейших пляжей Приморского края. Четверо участников потасовки уже изложили свои версии произошедшего в отделении полиции.

Громкая история массовой драки на пляже в Приморье получила продолжение
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Невероятные очереди на выезд

Огромная очередь из желающих выехать из Приморья собралась у консульства. По словам очевидцев, люди начинают приходить еще глубокой ночью.

Очереди немыслимые: куда толпами бегут жители Приморья? — фото
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