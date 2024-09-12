Картина дня в Приморье: псевдопохищение ребенка, громкая история и очереди на выезд

Posted 12 сентября, 11:14
Published 12 сентября, 11:14
Modified 12 сентября, 11:16
Updated 12 сентября, 11:16
Ребенок выдумал свое похищение
Сотрудники УМВД России по Владивостоку выявили информацию о попытке похищения несовершеннолетнего, которая оказалась ложной. Оказалось, что мальчик придумал историю, опасаясь наказания.
Продолжение истории с массовой дракой в Приморье
Кулачный бой между туристами случился на одном из популярнейших пляжей Приморского края. Четверо участников потасовки уже изложили свои версии произошедшего в отделении полиции.
Невероятные очереди на выезд
Огромная очередь из желающих выехать из Приморья собралась у консульства. По словам очевидцев, люди начинают приходить еще глубокой ночью.