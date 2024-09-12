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Posted 12 сентября, 10:17

Published 12 сентября, 10:17

Modified 12 сентября, 11:12

Updated 12 сентября, 11:12

Мальчик из Приморья поздно пришел домой и придумал историю о своем похищении

Мальчик из Приморья поздно пришел домой и придумал историю о своем похищении

12 сентября 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Семья
Сотрудники УМВД России по Владивостоку выявили информацию о попытке похищения несовершеннолетнего, которая оказалась ложной. Оказалось, что мальчик придумал историю, опасаясь наказания.

Полицейские во Владивостоке проверили информацию о предполагаемом похищении ребенка, которую разместили в социальных сетях. Писали, будто неизвестные пытались увести ребенка в районе Народного проспекта.

Жительница Владивостока сообщила, что неизвестные пытались похитить ее 11-летнего сына. Однако выяснилось, что мальчик просто пошел на улицу с друзьями, вернулся поздно и придумал историю про похищение, чтобы избежать наказания от родителей.

В отношении ребенка не совершили ничего противоправного. Ни он, ни его семья не состоят на учете.

Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних провели беседу с парнем и его родителями о важности отношений внутри семьи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о похищении ребенка, которое попало на видео во Владивостоке.

Дерзкое похищение ребенка во Владивостоке попало на видео
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