Мальчик из Приморья поздно пришел домой и придумал историю о своем похищении

Posted 12 сентября, 10:17
Published 12 сентября, 10:17
Modified 12 сентября, 11:12
Updated 12 сентября, 11:12
Полицейские во Владивостоке проверили информацию о предполагаемом похищении ребенка, которую разместили в социальных сетях. Писали, будто неизвестные пытались увести ребенка в районе Народного проспекта.
Жительница Владивостока сообщила, что неизвестные пытались похитить ее 11-летнего сына. Однако выяснилось, что мальчик просто пошел на улицу с друзьями, вернулся поздно и придумал историю про похищение, чтобы избежать наказания от родителей.
В отношении ребенка не совершили ничего противоправного. Ни он, ни его семья не состоят на учете.
Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних провели беседу с парнем и его родителями о важности отношений внутри семьи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о похищении ребенка, которое попало на видео во Владивостоке.