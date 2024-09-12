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Posted 12 сентября, 02:21

Published 12 сентября, 02:21

Modified 12 сентября, 02:23

Updated 12 сентября, 02:23

Одна из автомастерских на Стрелковой загорелась во Владивостоке

Мощный пожар начался в автосервисе во Владивостоке — видео

12 сентября 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney

Одна из автомастерских на Стрелковой загорелась во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Очевидцы сообщают о том, что на Стрелковой во Владивостоке загорелся автосервис. Дым валит клубами, вокруг суетятся люди.

Во Владивостоке на Стрелковой начался пожар в автомастерской. Утром в четверг из здания начали подниматься густые клубы дыма.

Черный столб поднимается в небо, вокруг суетящиеся люди: видимо, ситуация серьезная.

Видео: Svodka25.

Начало пожара очевидцы успели заснять на видео.

Обстоятельства выясняют. Из-за чего строение вспыхнуло, неизвестно. О пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на территории школы в Дальнегорске. Пламя подбиралось вплотную к спортплощадке.

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