Мощный пожар начался в автосервисе во Владивостоке — видео

Posted 12 сентября, 02:21
Published 12 сентября, 02:21
Modified 12 сентября, 02:23
Updated 12 сентября, 02:23
Во Владивостоке на Стрелковой начался пожар в автомастерской. Утром в четверг из здания начали подниматься густые клубы дыма.
Черный столб поднимается в небо, вокруг суетящиеся люди: видимо, ситуация серьезная.
Начало пожара очевидцы успели заснять на видео.
Обстоятельства выясняют. Из-за чего строение вспыхнуло, неизвестно. О пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на территории школы в Дальнегорске. Пламя подбиралось вплотную к спортплощадке.