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Posted 12 сентября, 03:09

Published 12 сентября, 03:09

Modified 12 сентября, 03:11

Updated 12 сентября, 03:11

Огромные очереди за документами собираются в Приморье

Очереди немыслимые: куда толпами бегут жители Приморья? — фото

12 сентября 2024, 03:09
Фото: vtoryakvdk

Огромные очереди за документами собираются в Приморье

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Документы
Огромная очередь из желающих выехать из Приморья собралась у консульства. По словам очевидцев, люди начинают приходить еще глубокой ночью.

Житель Владивостока решил подать документы на получение визы в Китай, но у него это не получилось.

По словам очевидцев, очередь начинает собираться еще глубокой ночью.

В 6:50 очередь на получение визы в консульстве КНР выглядела так. Толпа людей петляет по всему двору.

Фото: vtoryak.vdk

Посетителям выдают талон для входа в консульство, после этого нужно стоять в еще одной очереди на вход. Некоторые люди пришли уже к 3:00 утра, но оказались не первыми. Прием документов начинается в 9:00.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромных очередях на выезд из мест отдыха в Приморье.

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