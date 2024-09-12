Очереди немыслимые: куда толпами бегут жители Приморья? — фото

Posted 12 сентября, 03:09
Published 12 сентября, 03:09
Modified 12 сентября, 03:11
Updated 12 сентября, 03:11
Житель Владивостока решил подать документы на получение визы в Китай, но у него это не получилось.
По словам очевидцев, очередь начинает собираться еще глубокой ночью.
В 6:50 очередь на получение визы в консульстве КНР выглядела так. Толпа людей петляет по всему двору.
Посетителям выдают талон для входа в консульство, после этого нужно стоять в еще одной очереди на вход. Некоторые люди пришли уже к 3:00 утра, но оказались не первыми. Прием документов начинается в 9:00.
Ранее «Восток-Медиа» писало об огромных очередях на выезд из мест отдыха в Приморье.