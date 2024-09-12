Оторванная нога — не беда: у этих существ из Приморья лапы отрастают сами — видео

Posted 12 сентября, 07:56
Published 12 сентября, 07:56
Modified 12 сентября, 07:58
Updated 12 сентября, 07:58
На одном из пляжей в Приморье нашли морскую звезду. С ней что-то случилось: одна из ее лапок исчезла. Теперь у нее осталось только четыре лучика, хотя пятый уже формируется, он пока слишком маленький. Очевидец предположил, что кто-то откусил эту «лапку».
К счастью, для звездочки это не проблема, морские звезды способны отлично восстанавливаться — они даже могут вырастить новое тело из одного лучика.
Есть и другой любопытный факт: некоторые ученые говорят, что морские звезды, по сути, не стареют. В среднем они живут около 35 лет, но только потому, что они либо умирают от голода, либо становятся добычей для хищников.
Ранее «Восток-Медиа» писало о необычной находке на пляже в Приморье.