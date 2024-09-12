Оторванная нога — не беда: у этих существ из Приморья лапы отрастают сами — видео

На одном из пляжей в Приморье нашли морскую звезду. С ней что-то случилось: одна из ее лапок исчезла. Теперь у нее осталось только четыре лучика, хотя пятый уже формируется, он пока слишком маленький. Очевидец предположил, что кто-то откусил эту «лапку».