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Posted 12 сентября, 05:37

Published 12 сентября, 05:37

Modified 12 сентября, 06:44

Updated 12 сентября, 06:44

ДТП случилось на перекрёстке Фонтанной и Океанского проспекта во Владивостоке

По центру не проехать: две важные улицы перегорожены во Владивостоке

12 сентября 2024, 05:37
Фото: 1MI

ДТП случилось на перекрёстке Фонтанной и Океанского проспекта во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Сообщается, что водитель микроавтобуса нарушил правила и столкнулся с маршрутным автобусом в самом центре Владивостока. Движение сразу по двум улицам крайне осложнено.

Авария случилась на пересечении Фонтанной улицы и Океанского проспекта во Владивостоке. Машины загородили проезд в центре города.

Выяснилось, что водитель минивэна не уступил дорогу маршрутному автобусу, который выехал на перекресток с главной.

Напомним, водители, поворачивая с Фонтанной на Океанский проспект, должны предоставлять приоритет автотранспорту, движущемуся по главной дороге — Океанскому проспекту.

Фото: codd_vl

ЦОДД сообщает, что движение при повороте с Фонтанной улицы на этом участке затруднено.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в одном из районов Владивостока.

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