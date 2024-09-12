По центру не проехать: две важные улицы перегорожены во Владивостоке

Posted 12 сентября, 05:37
Published 12 сентября, 05:37
Modified 12 сентября, 06:44
Updated 12 сентября, 06:44
Авария случилась на пересечении Фонтанной улицы и Океанского проспекта во Владивостоке. Машины загородили проезд в центре города.
Выяснилось, что водитель минивэна не уступил дорогу маршрутному автобусу, который выехал на перекресток с главной.
Напомним, водители, поворачивая с Фонтанной на Океанский проспект, должны предоставлять приоритет автотранспорту, движущемуся по главной дороге — Океанскому проспекту.
ЦОДД сообщает, что движение при повороте с Фонтанной улицы на этом участке затруднено.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в одном из районов Владивостока.