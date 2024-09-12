По центру не проехать: две важные улицы перегорожены во Владивостоке

ДТП случилось на перекрёстке Фонтанной и Океанского проспекта во Владивостоке

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Сообщается, что водитель микроавтобуса нарушил правила и столкнулся с маршрутным автобусом в самом центре Владивостока. Движение сразу по двум улицам крайне осложнено.