Пожарные сумели потушить горящий автосервис во Владивостоке

Posted 12 сентября, 04:02
Published 12 сентября, 04:02
Modified 12 сентября, 04:04
Updated 12 сентября, 04:04
Пожар на Стрелковой во Владивостоке ликвидировали, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Днем на улице Стрелковая произошло возгорание автосервисного центра. Вскоре на место прибыли пожарные.
К моменту их прибытия фасад здания горел, из него шел толстый черный дым. Огонь повредил около 30 квадратных метров помещения.
Люди не пострадали. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, из-за чего начался пожар, и какой ущерб, выясняют специалисты МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в автосервисе во Владивостоке.