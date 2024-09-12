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Posted 12 сентября, 04:02

Published 12 сентября, 04:02

Modified 12 сентября, 04:04

Updated 12 сентября, 04:04

Пожарные сумели потушить горящий автосервис во Владивостоке

Пожарные сумели потушить горящий автосервис во Владивостоке

12 сентября 2024, 04:02
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автосервиса во Владивостоке. Пожар начался на Стрелковой, там горел фасад здания и шел густой черный дым.

Пожар на Стрелковой во Владивостоке ликвидировали, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Днем на улице Стрелковая произошло возгорание автосервисного центра. Вскоре на место прибыли пожарные.

К моменту их прибытия фасад здания горел, из него шел толстый черный дым. Огонь повредил около 30 квадратных метров помещения.

Люди не пострадали. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, из-за чего начался пожар, и какой ущерб, выясняют специалисты МЧС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в автосервисе во Владивостоке.

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